Siapa Sebenarnya Karakter Gong Yoo di Squid Game?

SERIAL drama Korea yang tayang di Netflix, Squid Game, meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab pada akhir season pertamanya, Salah satu misteri terbesar yang ingin diketahui hampir setiap penggemar K-Drama adalah soal karakter misterius yang dimainkan Gong Yoo, The Salesman.

Kini, Anda tidak perlu menunggu hingga season kedua untuk mengetahuinya. Pasalnya, penulis dan sutradara Squid Game, Hwang Dong Hyuk, mengungkapkan latar belakang The Salesman dalam sebuah wawancara dengan The Chosun Ilbo.

Sebagai pemeran dari beberapa produksi terbesar Korea, mulai dari Train to Busan hingga Goblin, Gong Yoo, yang berusia 42 tahun, tidak diragukan lagi merupakan salah satu aktor asal Korea paling populer di dunia. Jadi, tidak mengherankan jika pemirsa K-Drama veteran sangat senang melihat bintang itu muncul di episode pertama Squid Game sebagai The Salesman.

Ketika The Salesman bertemu dengan karakter utama Seong Gi Hun (diperankan Lee Jung Jae) di stasiun kereta bawah tanah, dia menantang pria yang kurang beruntung itu untuk bermain ddakji (permainan tradisional korea) dan kemudian, dia menawarkan Gi Hun kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan Squid Game.

Tapi sementara karakter Gong Yoo adalah katalisator yang mendorong pemirsa ke dalam uji coba Squid Game yang brutal, dia tidak muncul lagi sampai episode terakhir pertunjukan.

Meski begitu, dia sekali lagi hanya muncul sebentar, membuat penonton penasaran dengan kisah lengkap The Salesman tersebut.

Tetapi banyak yang berspekulasi mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran kecuali Squid Game tayang di season 2.

Penulis dan sutradara acara tersebut baru-baru ini menjelaskan latar belakang Salesman dalam sebuah wawancara.

“Saya tahu ada banyak teori yang terjadi tentang The Salesman,” aku Hwang Dong Hyuk. Dia kemudian menambahkan, “Pemirsa jelas lebih kreatif daripada saya.”

Jika Anda memiliki teori liar tentang keterlibatan The Salesman, Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa latar belakangnya tidak terlalu rumit.

Hwang Dong Hyuk melanjutkan, ketika dia pertama kali menulis plot, dia memutuskan The Salesman adalah mantan anggota staf dari Squid Game yang mendapatkan kepercayaan dari pencipta game, Oh Il Nam (Oh Yeong Su), dari waktu ke waktu.

Setelah menaikkan posisinya, Hwang Dong Hyuk mengatakan karakter Salesman Gong Yoo diberi kesempatan untuk bekerja "di luar permainan di 'dunia nyata'."

Selain akhirnya menempatkan pertanyaan Gong Yoo, Hwang Dong Hyuk juga membahas teori populer lainnya mengenai ubin berwarna yang diberikan Penjual kepada Seong Gi Hun saat memainkan ddakji.

Gi Hun memilih ubin biru dan menjadi pemain Game Squid, tetapi banyak pemirsa berhipotesis bahwa jika dia memilih ubin merah, dia akan direkrut sebagai anggota staf game. Tapi apakah teori itu akurat?

Jika kata-kata Hwang Dong Hyuk adalah sesuatu yang harus dilakukan, mungkin tidak. Pada kenyataannya, warna yang dipilih lebih terhubung dengan legenda urban daripada plot itu sendiri.

Di Jepang dan Korea, cerita hantu berbicara tentang roh bertopeng yang muncul di kamar mandi dan menawarkan kepada penghuninya pilihan kertas toilet merah atau biru. Menurut legenda urban, apa pun pilihan yang Anda pilih, hantu akan membunuh Anda.

"Saya memilih warna-warna itu karena cerita seram khas Korea," kata Hwang.