Jadi Official Brand Lancome, Raisa Siap Bantu Perempuan Indonesia Berkembang

SALAH brand kecantikan terkemuka di dunia resmi mengumumkan penyanyi Raisa Andriana sebagai Official Brand Partner pertamanya di Indonesia. Bersama Lancôme, Raisa memiliki misi untuk menyebarkan kecantikan yang positif, melalui produk ikonik Lancôme yang memiliki manfaat terbaik, melalui riset- riset inovatif dengan teknologi tercanggih untuk wanita di seluruh dunia, sehingga dapat membuat banyak orang tampil lebih percaya diri, bersemangat, dan berkomitmen untuk masa depan yang lebih bahagia.

Dalam kesempatan yang sama, Raisa juga mengungkapkan Lancôme Advanced Génifique Serum sebagai produk skincare yang sejak lama sudah menjadi rahasia kecantikan kulit wajahnya, yang terinspirasi dari Microbiome Science untuk membantu memperkuat skin barrier sehingga kulit tampak sehat, bercahaya, halus, dan tampak muda.

"Kami dengan bangga menyambut Raisa sebagai bagian dari keluarga besar L'Oréal dan Lancôme di Indonesia! Sebagai perusahaan kecantikan global, kami menyadari setiap tindakan kami dapat memberikan dampak yang bermakna bagi banyak orang. Kami telah menetapkan ambisi kami untuk menjadi perusahaan yang dapat menggerakkan dunia dan menggerakkan Indonesia lebih maju, dengan mempersembahkan the best of beauty bagi setiap masyarakat Indonesia dari segi kualitas, manfaat, keamanan, yang juga ramah lingkungan. Kami sangat bersemangat untuk terus mewujudkan misi ini bersama Raisa," ujar General Manager of L'Oréal Luxe Indonesia, Caroline Foo.

"Mengikuti perkembangan perilaku dan minat konsumen terhadap merek kecantikan, relevansi dan otentisitas adalah kunci dari kesuksesan sebuah merek. Kini dengan adanya official Lancôme brand partner yang pertama di L'Oréal Luxe Indonesia, kami berharap dapat membawa merek Lancôme serta merek lainnya dari divisi L'Oréal Luxe lebih dekat dengan masyarakat, konsumen setia kami dan meraih lebih banyak konsumen, termasuk mereka yang lebih muda," tambahnya.

"Terima kasih kepada Lancôme karena telah mempercayakanku dengan misi indah untuk mendorong kecantikan positif dan membantu semua perempuan untuk dapat berkembang, merasa kuat, dan berkomitmen untuk masa depan yang lebih bahagia. Bersama Lancôme, aku ingin membagikan kebahagiaan tersebut kepada semua perempuan Indonesia," kata Raisa.

"Lancôme dan Raisa sama-sama percaya pada kekuatan dari kebahagiaan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih indah," jelas Tiffani Sionader, Brand General Manager Lancôme Indonesia.



Lancôme dan Raisa juga akan menyebarkan kebahagiaan dengan mendistribusikan Lancôme stronger-skin kit ke tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang tanpa henti melawan situasi pandemi saat ini untuk tidak lupa merawat kulit agar tetap kuat dan sehat.

Inisiasi ini merupakan tanda apresiasi Lancôme kepada tenaga kesehatan yang tidak pernah menyerah dan terus memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien yang terdampak oleh virus covid-19. Untuk merayakan kolaborasi ini, Lancôme bersama Raisa turut menyelenggarakan virtual meet and greet #GrowHappinessTogether dengan lebih dari 1.000 penggemar di seluruh Indonesia.



"Di tengah aktivitasku yang padat, aku diminta untuk selalu tampil prima dengan kulit yang terawat setiap saat. Hari ini untuk pertama kalinya, aku bagikan produk perawatan kulitku yang kupercaya, Lancôme Advanced Génifique, yang aku selalu pakai setiap hari untuk membantu pertahanan kulitku menjadi lebih kuat,' ungkap Raisa Andriana.

Produk perawatan kulit Lancôme memiliki peran penting dalam menghadirkan transformasi ilmiah paling canggih bagi wanita di seluruh dunia. Lancôme Advanced Génifique Serum merupakan salah satu produk andalan Lancôme yang terinspirasi dari Microbiome Science melalui riset inovatif dan instensif selama 15 tahun yang ditujukan bagi seluruh wanita dari segala usia, semua jenis serta warna kulit.

Formula kandungan aktif Advanced Génifique Serum yang telah terlindungi hak paten terdiri dari 7 fraksi pre- & probiotik, Hyaluronic Acid dan Vitamin CG. Advanced Génifique serum terbukti mampu membantu pemulihan alami keseimbangan mikrobioma 2x lebih cepat setelah tetesan pertama2. Satu tetesan serum dapat membantu memperkuat mikrobioma kulit, yang menjadi kunci dalam menjaga pertahanan kulit yang kuat untuk kualitas kulit yang tetap sehat dan muda.

Sejak didirikan pada 1935, misi Lancôme adalah membuat semua perempuan lebih bahagia dengan membuat mereka lebih cantik, memberikan inovasi kosmetik terbaik dalam hal kualitas, ilmu pengetahuan, dan kemanfaatan produk. Sejak awal, Lancôme telah memfokuskan penelitiannya pada inovasi dan merintis ilmu untuk menyampaikan rahasia kesehatan dan kecantikan kulit. Melalui produk-produk inovatif Lancôme, parfum ikonik, dan komitmen perusahaan yang kuat, merek ini mengabadikan setiap masa kerjanya untuk menawarkan yang terbaik dalam kecantikan dan keanggunan ala Prancis. (RO/A-1)