N.Flying Bagikan Jadwal Teaser Comeback Turbulence

SENIN (27/9) lalu, N.Flying merilis poster teaser yang berisi rencana album repackage Turbulence yang memiliki lagu andalan berjudul Sober.

N.Flying merupakan salah satu band yang beraliran rap rock asal Korea Selatan (Korsel) yang dibentuk FNC Entertainment pada 2013.

N.Flying adalah kepanjangan dari New Flying yang juga memiliki arti New Wings atau New Escape.

Album baru N.Flying ini merupakan versi repackage dari full album pertama mereka Man on the Moon, yang dirilis pada Juni lalu.

Turbulence rencananya akan dirilis pada 6 Oktober pukul 18.00 waktu Korsel. (OL-1)