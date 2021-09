Chris Pratt dan Charlie Day Berduet di Super Mario Bros

CHRIS Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key, hingga Seth Rogen secara resmi akan mengisi suara untuk film layar lebar tokoh ikonik di dunia gim yaitu Super Mario Bros.

Film yang diadaptasi dari permainan khas Nintendo itu menceritakan tentang dua saudara tukang pipa, yaitu Mario dan Luigi, yang harus menyelamatkan Princess Peach melewati banyak rintangan di dunia fantasi mereka.

Mengutip Variety, Sabtu (25/9), Chris Pratt akan menjadi Mario, sedangkan Charlie Day akan mengisi suara menjadi Luigi.

Keduanya akan membawakan aksi Mario dan Luigi menyelamatkan sang tuan putri yaitu Princess Peach dari tokoh jahat Bowser yang keduanya akan diisi suaranya oleh Anya Taylor- Joy dan Jack Black.

Melengkapi keseruan para karakter utama, Seth Rogen akan mengisi suara sebagai Donkey Kong, Fred Arimisen sebagai Cranky Kong, Keegan-Michael Key sebagai Toad, Kevin Michael Richardson sebagai Kamek, serta Senastian Maniscalco sebagai Spike.

Film itu akan didistribusikan oleh Universal Pictures karena perusahaan itu mendanai film itu bersama Nintendo untuk menghasilkan film tentang karakter ikonik tersebut.

Chris Melendandri didapuk sebagai produser bersama dengan Shigeru Miyamoto untuk film layar lebar ini, sementara untuk posisi sutradara diisi oleh Aaron Horvath dan Michael Jelenic yang kedua sutradara itu sudah pernah bekerjasama sebelumnya dalam serial Teen Titans Go! serta film Teen Titans Go! To The Movies.

Dari sisi penulisan naskah akan diisi oleh Matthew Fogel yang sebelumnya pernah terlibat dalam film animasi layar lebar lainnya seperti The Lego Movie 2: The Second Part serta film terbaru dari Illumination Production yaitu Minions:The Rise of Gru.

"Mario dan Luigi adalah dua karakter pahlawan yang dicintai oleh budaya pop, tentu kami merasa bangga memiliki pengalaman unik untuk bekerja dengan Shigeru Miyamoto dan juga tim Nintendo yang membawa karakter ini masuk dan menjadi film animasi," kata Produser Chris Meledandri saat mengumumkan deretan bintang yang terlibat dalam film itu.

Film Super Mario Bros akan tayang 21 Desember 2022. (Ant/OL-1)