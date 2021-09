Akan Rilis Buku, Dave Grohl Gelar Pertunjukan Terbatas di London

PENTOLAN Foo Fighters Dave Grohl telah mengumumkan serangkaian penampilan langsung secara intim untuk mendukung otobiografinya yang akan datang, The Storyteller – Tales of Life and Music, termasuk di London, pekan depan.

Pada Senin (27/9), Vokalis Foo Fighters itu akan tampil di atas panggung di Savoy Theatre, yang menampung lebih dari 1.000 orang. Rundown pasti dari pertunjukan itu belum jelas, tetapi dijanjikan bahwa para penggemar akan melihat penampilan yang spesial saat Grohl memperkenalkan buku pertamanya yang ditunggu-tunggu.

Tiket mulai dijual pada Senin (20/9) dan langsung terjual habis. Pertunjukan di London itu merupakan satu-satunya dari lima penampilan untuk mendukung buku itu di luar Amerika Serikat (AS).

The Storyteller akan dirilis di Inggris pada 5 Oktober, dan telah digambarkan sebagai "kumpulan kenangan dari kehidupan keras".

Sebuah kutipan, menyebut Grohl merinci bagaimana ia menjadi seorang punk, muncul bulan lalu.

Minggu lalu, sebuah trailer baru untuk buku itu dirilis, dengan Grohl menjelaskan bagaimana dia menulis buku itu sejak awal.

“Saya tidak pernah benar-benar menjadi orang yang mengumpulkan barang, tetapi saya mengumpulkan momen. Hidup saya berkelebat di depan mata saya setiap hari dan dalam menulis buku ini saya telah mencoba untuk menangkap momen-momen itu sebaik mungkin.” (OL-1)