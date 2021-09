Singel Debut Lisa Blackpink Masuk Hot 100 Billboard

PRETASI membanggakan dibukukan member girl grup Blackpink, Lisa. Lewat single solonya Lalisa, Lisa berhasil masuk ke tangga lagu Billboard Hot 10.

Per 20 September, Lalisa menduduki posisi 84 di Billboard Hot 100. Selain itu, Lalisa juga masuk ke tangga lgu Global 200 dan Global Excl. Bagan AS di posisi kedua, tepat di bawah Stay milik The Kid LAROI dan Justin Bieber.

Baca juga: BTS Berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, Ini Pesannya

Lisa melakukan debut solonya pada 10 September lalu, yang sangat ditunggu oleh penggemarnya. (OL-1)