Oscar Isaac Mengaku Siap Kembali Tampil di Star Wars, Asal...

BINTANG film Dune dan Ex Machina Oscar Isaac, selama bertahun-tahun, mendalami perannya sebagai Poe Dameron dalam tiga film Star Wars yaitu Force Awakens, The Last Jedi, dan The Rise of Skywalker.

Namun, Isaac, baru-baru ini, mengatakan, dalam sebuah wawancara, bahwa dia tidak kemungkinan tidak akan tampil sebagai pilot bagi kelompok Resistance di masa depan, kecuali satu hal terjadi.

"Saya menikmati tantangan dari film-film itu dan bekerja dengan sekelompok besar seniman dan aktor yang luar biasa, tim property, desainer set, dan semua itu benar-benar menyenangkan," kata Isaac kala wawancara terkait film barunya The Card Counter, yang sedang tayang di bioskop.

Baca juga: Shang-Chi Bertahan di Puncak Box Office untuk Pekan Ketiga Beruntun

"Tapi, ini bukan hal yang sesungguhnya ingin saya lakukan," tambahnya sebelum mengungkapkan apa yang diperlukan untuk membawanya kembali.

"Kemungkinan jika saya membutuhkan rumah baru atau sesuatu," lanjut Isaac sembari tertawa.

Aktor itu juga akan tampil dalam film Dune, yang sangat dinantikan, Oktober nanti.

Film terbaru Isaac, The Card Counter, menceritakan tentang seorang mantan interogator militer yang sekarang berjudi untuk mencari nafkah dan dihantui oleh masa lalunya.

Film itu disutradarai Paul Schrader dan juga dibintangi oleh Tiffany Haddish, Tye Sheridan, dan Willem Dafoe. (OL-1)