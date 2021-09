Shang-Chi Bertahan di Puncak Box Office untuk Pekan Ketiga Beruntun

SHANG-CHI and the Legend of the Ten Rings, film Disney yang menampilkan superhero pertama asal Asia, sukses memuncaki Box Office untuk pekan ketiga secara beruntun dengan raihan US$21,7 juta.

Film yang dibitangi oleh aktor Kanada Simu Liu sebagai mantan pembunuh bayaran yang berada di bawah bayang-bayang ayahnya yang jahat, diperankan oleh aktor legendaris Hong Kong Tony Leung, sejauh ini sudah meraup pendapatan total sebesar US$176,9 juta.

Film komedi fiksi ilmiah Free Guy juga bertahan di posisi kedua dengan raihan US$5,2 juta. Film itu dibintangi oleh Ryan Reynolds seabagi teller bank yang menyadari dirinya ternyata adalah karakter di gim video.

Baca juga: Daniel Craig Emosional saat Pamit dari Peran James Bond

Posisi ketiga diduduki pendatang bary Cry Macho, yang menampilkan aktor legendaris Clint Eastwood sebagai sutradara dan pemeran utama. Film yang meraup pendapatan sebesar US$4,5 juta itu menampilam Eastwood sebagai mantan bintang rodeo yang membawa pulang seorang remaja dari Meksiko.

Film slasher Candyman bertahan di posisi keempat untuk pekan kedua secara beruntun dengan raihan US$3,5 juta. Film daur ulang dari film berjudul sama keluaran 192 itu telah meraup total pendapatan sebesar US$53 juta.

Posisi kelima ditempat film horor lainnya Malignant, yang meraup pendapatan sebesar US$2,7 juta. (AFP/OL-1)