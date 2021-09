Shang-Chi Bertahan di Puncak Box Office

FILM Disney Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yang menampilkan superhero Asia pertama di Marvel Cinematic Universe (MCU), sukses bertahan di puncak Box Office Amerika Utara untuk pekan kedua dengan meraup pendapatan sebesar US$35,8 juta.

Film yang dibintangi oleh aktor Tiongkok-Kanada Simu Liu sebagai mantan pembunuh yang berusaha lepas dari bayang-bayang ayahnya, yang diperankan oleh aktor legendaris Hong Kong Tony Leung, sejauh ini telah meraih pendapatan sebesar US$145,6 juta di teater Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Posisi kedua ditempati oleh film komedi fiski ilmiah Free Guy. Film produksi 20th Century yang dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai teller bank yang menyadari dirinya ternyata karakter dalam sebuah gim video itu meraup pendapatan sebesar US$5,8 juta.

Film debutan bergenre horor Malignant menduduki posisi ketiga dengan raihan US$5,6 juta.

Posisi keempat diduduki film slasher Candyman. Film produksi Universal itu meraup pendapatan sebesar US$4,8 juta.

Film petualangan Disney, Jungle Cruise, menduduki posisi kelima dengan raihan US$2,4 juta. (AFP/OL-1)