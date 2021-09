Shang-Chi, Alasan Terbaik untuk Kembali ke Bioskop

SEBAGAI karakter yang baru pertama kali muncul di Marvel Cinematic Universe (MCU), Shang-Chi dan kisah sepuluh cincinnya sukses mencuri perhatian.

Tidak bertele-tele atau membingungkan. Begitulah kisah dari tokoh utama diceritakan.

Di bawah kendali sutradara Destin Daniel Cretton, Shang-Chi dikenalkan kepada khalayak dengan cara yang mengasyikkan.

Bagaimana latar belakang sang jagoan dinarasikan hingga akhirnya ia memperoleh kekuatan, semua itu disusun dalam alur yang begitu rapi.

Dari segi lakon, Simu Liu, yang memerankan karakter utama, juga patut diacungi jempol. Apa lagi aksi laga yang ia suguhkan. Sangat mengagumkan.

Bisa dibilang, Shang Chi and The Legend of the Ten Rings adalah film dari franchise MCU yang memiliki koreografi tarung terbaik.

Penonton akan dimanjakan dengan banyak sekali adegan kelahi, bahkan di tempat-tempat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan juga, di film ini bukan hanya manusia yang beradu hantam. Itu patut diantisipasi.

Konflik yang disajikan pun jelas. Meskipun karakter antagonis yang muncul tidak terlalu superior, konfrontasi yang terjadi tetap menegangkan. Kembali lagi, semua karena aksi laga yang bukan kaleng-kaleng.

Sebagaimana film-film MCU lainnya, Shang-Chi juga memiliki lelucon-lelucon ringan untuk meredakan ketegangan para penonton.

Hadirnya Awkwafina dan pemenang Oscar Ben Kingsley sebagai pemeran pembantu pun benar-benar membantu dalam hal ini. Mereka lucu dengan porsi yang pas.

Jika harus dan dipaksa membandingkan Shang-Chi dengan film perdana para pendahulu seperti Captain America, Thor, atau bahkan Ironman, film yang baru saja tayang di Indonesia ini jelas memiliki nilai yang lebih baik dari banyak aspek.

Kendati demikian, bukan berarti Shang-Chi tanpa celah. Ada hal yang mengganjal lantaran tidak adanya penjelasan terkait asal usul Ten Rings yang menjadi senjata utama, bahkan judul utama di film ini.

Namun, mungkin Marvel Studios memiliki rencana dari disembunyikannya fakta tersebut.

Tentunya, penonton juga perlu mengikuti beberapa film MCU sebelumnya karena ada sejumlah karakter dan adegan yang berhubungan dengan film-film terdahulu.

Bagi pecinta film, Shang-Chi mungkin bisa menjadi alasan kuat untuk kembali ke bioskop. Selamat menikmati 132 menit yang menyenangkan. Jangan lupa, ada dua tayangan post-credit yang sayang jika ditinggalkan. (OL-1)