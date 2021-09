Hayley Atwell akan Isi Suara Lara Croft di Serial Tomb Raider Terbaru

AKTRIS Hayley Atwell akan mengisi suara Lara Croft di serial Tomb Raider yang akan tayang di Netflix. Platform streaming itu mengumumkan hal itu, Senin (13/9) bahwa mereka bekerja sama dengan Legendary Television untuk melanjutkan petualangan karakter ikonik itu dalam bentuk anime, sebagai bagian dari cerita yang akan mengikuti dari trilogi reboot gim video Square Enix.

Saat dirilis, serial tersebut diharapkan bertepatan dengan ulang tahun ke-25 dari judul pertama waralaba tersebut. Dirilis pada 2013, Tomb Raider mengajak para pemain mengarahkan penjelajah amatir Lara, kemudian disuarakan oleh bintang Grey's Anatomy Camilla Luddington, melalui misi untuk menyelamatkan teman-temannya dan melarikan diri dari Pulau Yamatai, sambil dikejar oleh sekte misterius yang berbahaya.

Pada 2018, Shadow of the Tomb Raider membawa Lara menghadapi Trinity sekali lagi saat dia mencoba menghentikan kiamat Maya yang dia lepaskan secara tidak sengaja.

Atwell paling dikenal karena memerankan Peggy Carter di Captain America: The First Avenger dan lanjutannya Captain America: The Winter Soldier, serta Ant-Man dan Avengers: Endgame, dan spin-off layar kecil MCU Agent Carter dan What If...?

Dia juga muncul dalam film seperti The Duchess, Brideshead Revisited dan The Sweeney.

Dia selanjutnya akan terlihat berlawanan dengan Rebecca Ferguson, Simon Pegg, dan Tom Cruise di Mission: Impossible 7. (OL-1)