Dave Bautista Konfirmasi Guardians of the Galaxy Segera Berakhir

AKTOR dan mantan pegulat WWE Dave Bautista mengungkapkan kiprah Guardians of the Galaxy akan berakhir di jagat sinema Marvel (MCU).

Bautista adalah pemeran Drax the Destroyer di franchise Guardians of the Galaxy bersama Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Vin Diesel (Groot), Zoe Saldana (Gamora), Karen Gillan (Nebula), dan banyak lagi.

Dia ingin berhenti memerankan Drax usai film Guardians of the Galaxy Vol 3.

Setelah empat acara MCU sebagai Drax — Guardians of the Galaxy (2014), Guardians of the Galaxy: Vol. 2 (2017), Avengers: Infinity War (2018), dan Avengers: Endgame (2019) — Bautista sebelumnya telah menyinggung fakta bahwa dia tidak mungkin kembali untuk film tambahan selain Thor: Love and Thunder (2022) karya Taika Waititi dan Guardians of the Galaxy: Vol. 3 (2023), yang keduanya telah dia komitmenkan.

Sekarang, bagaimanapun, Bautista telah berbicara tentang fakta bahwa seluruh franchise Guardians of the Galaxy kemungkinan akan berakhir setelah trilogi itu.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, ia berbagi, “Ini film ketiga kami. Kami akan menyelesaikannya. Dan itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan dengan beberapa puncak. Jadi saya menantikan ini, kawan. Pemeran saya dan tentu saja sutradara, James Gunn, mereka seperti keluarga bagi saya. Dari sinilah perjalanan saya dimulai. Ini sudah menjadi lingkaran penuh dan saya tidak sabar untuk menyelesaikannya. Dan itu pahit... Maksudku, saya sudah melakukan Guardians sejak 2013. Dan, Anda tahu, ketika ini keluar, Anda tahu, itu akan terjadi pada 2023, jadi itu, Anda tahu, perjalanan 10 tahun."

Aktor film The Knives Out 2 melanjutkan, “Kau tahu, semua hal harus berakhir. Dan, Anda tahu, saya tidak sabar untuk mengakhiri ini dengan teman dan keluarga saya.”

Untuk saat ini, penggemar Bautista dapat menantikan aktor tersebut di film Dune yang akan dirilis pada 22 Oktober di bioskop dan di HBO Max. (OL-1)