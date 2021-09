Bertemu Tony Leung, Kevin Feige Kehilangan Kata-Kata

PRESIDEN Marvel Studios Kevin Feige mengatakan, pertemuan Shang-Chi dan Wenwu dalam film The Legend of the Ten Rings yang diperankan Tony Leung membuatnya tidak bisa berkata-kata.

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, yang merupakan film superhero pertama Marvel Cinematic Universe dari Asia, karya Destin Daniel Cretton, akhirnya tayang di bioskop.

Film itu diperankan oleh Simu Liu sebagai Master Kung Fu yang dipaksa menghadapi ayahnya, Wenwu, dan the Ten Rings criminal organization. Pemeran film ini termasuk Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh, Benedict Wong, Fala Chen, Meng'er Zhang, dan Leung.

Baca juga: Sutradara Blade Sebut Pentingnya Peran Wesley Snipes

Sekarang di fase keempat, MCU memiliki kemampuan untuk menarik talenta aktor papan atas ke dalam jajarannya. Karena film ini, MCU membawa salah satu bintang paling terkenal di dunia, legenda Hong Kong yakni Leung, untuk berperan sebagai Wenwu, dengan versi terbaru dari bahasa Mandarin asli. Dalam komik, baik ayah Mandarin dan Shang-Chi, Fu Manchu, menganut stereotip rasis.

Oleh karena itu Cretton dan rekan penulisnya David Callaham, menciptakan Wenwu yang tidak hanya menolak gagasan apa pun tentang karikatur tetapi juga telah dipuji sebagai salah satu penjahat terbaik MCU.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Film Companion, Feige berbicara tentang betapa beruntungnya MCU karena Leung memilih untuk menjadi bagian dari film Shang-Chi.

Feige juga berkata "hampir tidak bisa berkata-kata" setelah bertemu dengan aktor tersebut.

Di utip dari screenrant.com, Feige mengatakan "Tony Leung memang tampak seperti lapisan bintang film yang sangat berbeda."

"Dia adalah pria yang sangat, sangat berbakat. penampilan film Hollywood pertamanya di [Shang-Chi] memberikan seluruh dirinya dan semua bakatnya untuk menciptakan karakter Wenwu yang luar biasa dan menakjubkan ini. Saya telah berada di sekitar banyak bintang film dan banyak aktor legendaris, tetapi saya hampir tidak bisa berkata-kata ketika saya bertemu dengannya di lokasi syuting. Karena dia tampak seperti bintang dunia lain bintang langsung dari langit [tertawa]," lanjutnya.

Meskipun berperan sebagai penjahat di Shang-Chi, Leung mengatakan dia tidak pernah memikirkan karakternya sebagai penjahat dan malah fokus pada latar belakang dan motif Wenwu.

Dalam film tersebut, Wenwu didorong oleh cinta untuk keluarga dan warisannya, bahkan ketika itu membuatnya tersiksa.

Aktor ini malah belajar dari kisah sang ayah yang gagal, Meskipun aspek karakter telah ditetapkan sebelum keterlibatan Leung, ia bekerja dengan Marvel dan Cretton untuk menyusun karakternya dan membuatnya semenarik mungkin. Dan, jelas semua orang yang terlibat dengan Shang-Chi senang dapat bekerja sama dengannya.

Selama sesi “Ask Me Anything” pada channel Youtube MarvelStudios, Liu ditanya bagaimana rasanya bekerja dengan Leung. Liu menggambarkan pengalaman itu sebagai “a master class in acting” dan menyebut Leung sebagai “every bit as legendary as the legends say.”

"Selain melakukan aksinya sendiri, dia juga menunjukkan kinerja yang bagus juga berkomitmen dalam film” tambah Liu. (OL-1)