Lagu Beatles Ini Buat Dave Grohl Teringat Kurt Cobain

DILANSIR dari situs far out magazine, lagu The Beatles In My Life menjadi lagu yang selalu mengingatkan Dave Grohl pada Kurt Cobain dan lagu tersebut tidak akan bisa digantikan dengan lagu lainnya.

Ketika Cobain secara tragis mengambil nyawanya sendiri pada 1994, ia meninggalkan luka mendalam bagi para pecinta musik. Beberapa berduka atas hilangnya seorang yang ikonik, yang lain meratapi pentolan Nirvana dan penyanyi favorit mereka karena tidak lagi bisa menghibur jiwa mereka yang gelisah. Untuk Grohl, dia berduka untuk sahabatnya.

Sama seperti siapa pun yang telah melalui pengalaman hidup luar biasa dengan seseorang yang dekat dengan mereka, Grohl dan Cobain juga memiliki ikatan yang tidak bisa dipecahkan.

Setelah kematian Cobain, Grohl akhirnya mencoba membentuk grupnya sendiri, sesuatu yang selalu didorong oleh Cobain untuk dia lakukan, dan menulis lagu rock klasik. Meski begitu, Grohl hanya pernah menulis satu lagu tentang Cobain.

Grohl membagikan beberapa momen yang mengharukan dengan penyanyi tersebut.

Baru-baru ini ia menjelaskan bahwa lagu The Beatles In My Life selalu mengingatkannya pada Cobain,

"Itu sangat berarti bagiku, karena itu adalah lagu yang diputar di peringatan Kurt Cobain," jelas Grohl kepada Radio 2. "Hari itu, setelah semua orang mengatakan bagian mereka, lagu berikutnya datang dari pengeras suara dan semua orang harus merayakan cinta Kurt pada The Beatles untuk terakhir kalinya bersama-sama.

Grohl juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, lagu itu selalu memiliki tempat yang spesial dalam hatinya.

“Masih sampai hari ini, ketika saya mendengarnya, itu menyentuh tempat dalam diri saya yang tidak akan pernah ada lagu lain. Ini disebut 'In My Life' dan mengetahui seberapa besar Kurt adalah penggemar The Beatles, dan seberapa besar pengaruh mereka, untuk semua yang telah kami lakukan, Saya ingin memainkan yang ini untuknya,” pungkasnya. (OL-1)