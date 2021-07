Iron Maiden Akui Rammstein Jadi Inspirasi untuk Video The Writing on the Wall

VOKALIS Iron Maiden Bruce Dickinson berbicara tentang bagaimana Rammstein menginspirasi video untuk single comeback mereka, The Writing on the Wall.

Dickinson dan rekan-rekannya melakukan comeback pada pekan lalu, Kamis (15/7), dengan lagu baru pertama mereka setelah vakum selama enam tahun.

Band itu kemudian mengonfirmasi bahwa album studio ke-17 mereka, 'Senjutsu', akan tiba September ini.

Baca juga: Tolak Dibayar, Mark Ronson Malah Ajak Paul McCartney Berkolaborasi

Dalam wawancara baru dengan Kerrang!, Dickinson menjelaskan bahwa visual animasi untuk 'The Writing on the Wall' terinspirasi oleh video single 2019 Rammstein 'Deutschland'.

"Saya berkata kepada Rod Smallwood, manajer Iron Maiden, 'Sudahkah Anda melihat video 'Deutschland' oleh Rammstein?'," ujar Dickinson.

“Bagi saya, itu adalah video terobosan. Itu menakjubkan,” tambahnya.

Namun, ia tidak menyarankan untuk membuat yang sama seperti yang Rammstein lakukan.

“Kita bukan Rammstein, tapi pikirkan apa yang bisa kita lakukan, yang akan memiliki dampak yang sama bagi kita,” katanya.

Dickinson akhirnya menulis storyboard untuk video tersebut, mengubahnya sedikit, dan memberikannya akhir yang bahagia.

“Yah, akhir yang bahagia,” jelasnya.

Video yang menyertai The Writing on the Wall' dibuat oleh tim kolaboratif yang mencakup mantan eksekutif Pixar Mark Andrews dan Andrew Gordon dari film The Incredibles, Monsters Inc, dan Finding Nemo.

“Saya sangat bangga dengan video yang dihasilkan. Ini lebih seperti film mini,” ungkap Dickinson saat peluncuran video The Writing on the Wall.

Dickinson berharap para penggemar Iron Maiden suka dengan karya mereka itu.

Senjutsu akan dirilis pada 3 September dan direkam di Guillaume Tell Studio Paris dengan produser lama Iron Maiden Kevin Shirley bersama Steve Harris. (OL-1)