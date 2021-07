Iron Maiden Rilis Lagu Pertama dalam Tempo 6 Tahun

IRON Maiden merilis lagu baru pertamanya dalam enam tahun terakhir dengan video animasi spektakuler. Di laman daring resmi Iron Maiden, vokalis Bruce Dickinson mengungkapkan proses pembuatan video musik tersebut dan perasaannya saat melihat hasil akhir video tersebut.

The Writing On The Wall, dirilis pada Kamis (15/7) dengan pemutaran perdana video YouTube global yang ditunggu-tunggu. Lagu itu ditulis Adrian Smith dan Bruce Dickinson, diproduseri oleh Kevin Shirley dan Steve Harris.

Dickinson, awalnya, memiliki konsep untuk video yang membuahkan hasil bekerja sama dengan dua mantan eksekutif Pixar pemenang Penghargaan dan penggemar lama Maiden, Mark Andrews dan Andrew Gordon. Dengan mitra berbaris untuk terlibat dengan proyek mereka, Iron Maiden memilih BlinkInk, sebuah studio animasi yang berbasis di London.

Di bawah sutradara BlinkInk Nicos Livesey, yang merupakan penggemar lama Maiden, mereka menemukan seorang pria yang berbagi visi kolektif untuk lagu tersebut – menghasilkan film terakhir yang menampilkan cuplikan sekilas pertama dari inkarnasi baru Eddie yang menakjubkan.

“Saya memiliki ide yang cukup jelas tentang konsep untuk mengiringi lagu tersebut dan ketika saya bertemu Mark dan Andrew, di Zoom, dengan cepat menjadi jelas bahwa kami semua berada pada gelombang yang sama, dan ini diperkuat dengan penambahan Nicos dan tim BlinkInk mudanya. Rapat Zoom tim mingguan kami biasanya sangat kreatif dan menyenangkan!”

"Saya sangat bangga dengan hasil akhir videonya, ini lebih seperti film mini. Saya tahu itu akan berhasil segera setelah Mark membawa perawatan saya dengan storyboardnya yang luar biasa, saya pikir kita bisa membuat sesuatu yang sangat istimewa bersama. Saya pikir kami melakukannya dan berharap penggemar kami akan setuju. Sebenarnya itu cukup banyak dibuat oleh penggemar Maiden!!” pungkas Dickinson. (OL-1)