Alif Maulana Rilis Single Kedua Couldn’t Care Less

Musikus muda Alif Maulana, musisi muda meluncurkan single terbarunya, Couldn’t Care Less. Ini adalah single kedua Alif dari album debutnya, Expedition.

"Lagu ini menceritakan bagaimana seseorang ingin mengejar mimpinya tapi banyak yang meremehkan dan meragukan keputusannya, namun dia tidak peduli apa yang dikatakan orang dan tetap menjalankan apa yang dia percaya," kata Alif dalam keterangan resmi, Senin (19/7).

Ia menuturkan, Couldn't Care Less dibuat secara bertahap dan melalui banyak proses kurasi. Menurutnya, lagu ini bermula dari jam session gitar dan bass yang dilakukan Alif bersama seorang temannya pada 2017 yang kebetulan direkam di handphone dalam durasi yang pendek.

"Awal 2021, saya ingat pernah membuat lirik lagu dan kebetulan menemukan rekaman ini," kata Alif. Lirik tersebut dia olah menjadi melodi lagu yang kemudian diproduksi Alif sendiri dan dibantu (co-produced) oleh salah seorang musisi Indonesia, Caesar Rizal (Soulvibe).

Couldn’t Care Less yang berirama upbeat pop/rock disertai elemen blues dan funk ini akan membuat pendengarnya bergoyang mengikuti irama lagunya. Dalam menciptakan lagu ini Alif terinspirasi oleh musiknya Stevie Wonder, Maroon 5, Toto, The Police, dan Gugun Blues Shelter.

Lahir dan dibesarkan di Jakarta, Alif mulai tampil di panggung musik sejak usia 6 tahun. Sejak itu, Alif tidak pernah berhenti. Alif kemudian memperdalam musik di Birmingham, Inggris. Di sana Alif menjadi bassist dan mengaransemen musik untuk The Clinks, sebuah band lokal di Inggris.

Di bawah manajemen Glowing Management yang berpusat di Inggris, single perdana Alif, Hopes & Dreams, masuk playlist Spotify Fresh Finds Indonesia. Alif yang sarjana musik lulusan Birmingham City University ini pun bekerja keras mengembangkan penggemarnya di Indonesia, Inggris dan seluruh dunia.

Masa pandemi ini dimanfaatkan Alif dengan menulis, merekam dan memproduksi musik-musik baru dan bekerja secara jarak jauh dengan artis-artis internasional. Alif tidak sabar untuk memulai membagikan lagu-lagunya kepada para penggemarnya.

Lagu Couldn’t Care Less dapat didengar di Spotify, Apple Music, Joox, Deezer, Youtube Music, dan berbagai Streaming Service lainnya mulai 16 Juli 2021.