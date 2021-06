Ed Sheeran Mengonfirmasi Ambil Bagian di Lagu Taylor Swift

Ed Sheeran mengkonfirmasi bahwa dirinya telah merekam ulang bagiannya di single Red milik Taylor Swift yang dikabarkan akan merilis versi baru dari album tersebut pada November 2021.

Ed Sheeran yang merupakan salah satu teman baik dari Taylor Swift juga pernah berkolaborasi dengan taylor dalam salah satu lagunya yaitu, “Everything Has Changed” dari album 2012, dan kembali merekam ulang bagiannya sebagai bagian dari rencana taylor untuk merekam ulang enam album studio pertamanya dalam langkahnya untuk mendapatkan kembali hak cipta atas lagunya.

Informasi yang dilansir dari situs nme, kembali dikonfirmasi oleh Ed saat berbincang di acara radio chart The Official big Top 40. Saat itu, Ed ditanyakan apakah ada rencana baginya untuk mengambil bagian di versi baru dari syairnya di “Everything Has Changed” sebelum albumnya dirilis.

Ed kemudian menjawab dengan “Saya sudah merekamnya, Taylor punya beberapa kejutan untuk Anda.”

Pada awal bulan ini, Taylor berbagi berita bahwa rekaman ulang album 2012-nya akan “Menjadi pertama kalinya Anda mendengar semua 30 lagu yang dimaksudkan untuk pergi” di album aslinya. Ini akan dirilis pada 19 November, dan tampaknya akan menampilkan versi 10 menit yang terkenal dari lagu favorit para penggemar ‘All Too Well’, yang pertama kali dikonfirmasi oleh Swift pada tahun lalu.

Swift menjelaskan rencananya untuk versi baru tersebut yang berbunyi : “Secara musikal dan lirik, Red menyerupai orang yang patah hati. Hancur berkeping-keping, mosaik perasaan yang retak pada akhirnya menyatu kembali. Pada akhirnya bahagia, bebas, bingung, kesepian, hancur, euforia, liar dan tersiksa oleh kenangan masa lalu.” (OL-12)