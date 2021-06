Mackie Ungkap Perasaan Menjadi Captain America

KETIKA Anthony Mackie pertama kali mengenakan kostum Captain America untuk serial Disney Plus Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, dia mengatakan dia benar-benar mengalami 1.000 emosi dalam satu menit.

“Saya telah bekerja begitu lama dalam bisnis ini dan saya telah melakukan begitu banyak hal yang saya rasa tidak dihargai, atau diabaikan, namun ini seperti promosi pertama saya,” kata Mackie.

Meskipun Mackie mengatakan dia selalu ingin berada di film komik, dia mengaku tidak pernah terpikirkan bisa mengambil jubah salah satu pahlawan super paling ikonik Marvel.

"Menjadi Captain America adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan," katanya.

Seperti karakternya yang ia perankan, Sam Wilson, yang awalnya menolak menjadi Captain America di serial itu, Mackie mengatakan keterbatasan ambisinya terkait langsung dengan pengalamannya sebagai orang kulit hitam di Amerika Serikat (AS).

“Ketakutan mewakili negara yang tidak mewakili Anda, Anda tahu, itu adalah sesuatu yang tidak hanya tidak terduga, tetapi juga sulit diatasi,” katanya.

“Ayah saya selalu mengatakan sesuatu yang besar adalah sejauh yang Anda bisa melihatnya. Ada batasan yang harus kita tempatkan pada diri kita sendiri karena lingkungan kita. Dan, Anda tahu, saya melakukan itu pada diri saya sendiri, dan itulah yang pasti dialami Sam Wilson,” tambahnya.

Baginya, mengenakan kostum, memegang perisai, dan menyebut dirinya Captain America, seperti yang dilakukan Wilson dalam komik Marvel tersebut, sangat luar biasa bagi Mackie.

“Bukan tentang menjadi Captain America, tetapi mewujudkan impian saya,” katanya.

"Sangat merendahkan hati ketika, Anda tahu, Anda mendapatkan kesempatan yang selalu Anda impikan," tambahnya.