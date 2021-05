Rekomendasi Lima Drakor Romantis Terbaik 2021

DRAMA Korea (drakor) dengan genre romantis sangat populer di kalangan generasi milenial Tanah Air. Dibintangi sejumlah aktor dan aktris ternama, kehadiran drakor selalu menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang. Berikut drakor romatis terbaik 2021 yang layak untuk ditonton dan dijamin bakal menggugah hati.

1. Crash Landing On You

Dibintangi Son Ye Jin dan Hyun Bin, Crash Landing on You mengisahkan seorang pengusaha sukses bernama Yoon Se Ri yang terjebak di Korea Utara. Ia terhempas tornado saat naik paralayang dan diselamatkan oleh Ri Jeong Hyeok, seorang kapten Tentara Rakyat Korea.

Seiring berjalannya waktu, mereka saling jatuh cinta, meski terjadi perselisahan antarnegara masing-masing. Crash Landing on You menjadi drakor terbaik dengan rating tertinggi di 2020 pada urutan kedua. Penayangan episode terakhirnya di tvN pada 16 Februari 2020 meraih rating sebesar 21,6%.

2. Full House

Sebagai salah satu drakor romantis terbaik sepanjang masa, Full House bercerita tentang seorang wanita yang berupaya mendapatkan kembali rumah masa kecilnya yang telah dimiliki oleh orang lain. Hingga akhirnya mereka harus melakukan pernikahan palsu dan harus menghadapi segala konflik sehari-hari hingga kisah cinta segitiga.

Full house mendulang kesuksesan karena alur ceritanya yang menarik dan dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat seperti Song Hye-Kyo, Rain, Eun-jeong Han, dan Seong-su Kim.

3. Fight For My Way

Drakor Fight For My Way mengisahkan empat sahabat yang berjuang untuk meraih keberhasilan sesuai dengan cita-cita yang dimiliki. Kong Dong Man (Park Seo Joon) merupakan juara taekwondo sekolah menengah yang akhirnya mengejar karier di UFC. Choi Ae Ra (Kim Ji Woon), seorang gadis dinamis yang sangat ingin menjadi penyiar terkenal. Keduanya sudah bersahabat sejak kecil, hingga perasaan cinta pun muncul saat mengatasi kesulitan untuk mewujdukan impian mereka.

4. City Hunter

Drama Korea City Hunter tayang pada 2011 di SBS. Drakor romantis terbaik ini bercerita tentang seorang bernama Lee Yun Seong yang berlatih dengan sahabat ayahnya untuk membalas dendam pada pemerintah karena telah membunuh semua orang di sekitar sang ayah. Drama Korea ini dibintangi oleh Lee Min-Ho, Park Min-Young, Sang-Jung Kim, dan Ho-jin Chun.

5. Kill Me, Heal Me

Drama Korea Kill Me, Heal Me bercerita tentang kisah cinta antara putra dari keluarga kaya yang memiliki tujuh kepribadian bernama Cha Do Hyun (pemain Ji Sung) dengan wanita yang menjadi psikiater rahasianya bernama Oh Ri Jin (pemain Hwang Jung Eum). Kill Me, Heal Me memenangkan piala drama Korea terbaik di ajang Seoul International Drama Awards 2015.

Itulah kelima drakor terbaik yang harus ditonton. Masih banyak juga drakor yang layak ditonton bila anda memang pecinta drakor.(OL-14)