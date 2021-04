Marki, Tentara AL AS Berdarah Batak Rilis Album Tentang Hidupnya

MARK Nathan Harmony, anggota US Navy ini terjun ke dunia musik. Marki sapaan akrab tentara AS ini merilis album digital, yang di dalamnya ada sejumlah lagu tentang Jakarta. Sebab ia pernah tinggal dan bersekolah di Jakarta.

"Musik itu benar-benar bentuk pelarian buat aku. Dari semua kehancuran dunia ini, aku bisa tetap pulang ke musik, dan rasanya aku pulang ke rumah. Ibaratnya aku hidup di dunia tidak punya siapa-siapa, tapi masih ada musik. Musik selalu ada kemana pun aku pergi," kata Marki yang kini berdinas di Yokosuka, Jepang dalam keterangan tertulis, Jumat (30/4).

Menjalani tugas sebagai tentara, Marki kerap dikirim ke wilayah konflik seperti Timur Tengah dan wilayah lainnya membuatnya semakin jauh dari keluarga. Selama 4,5 tahun bertugas di US Navy, Marki kerap merasa kesepian dan sendirian. Hanya musik yang bisa membuatnya tak lagi merasa kesepian.

Mantan atlet tenis ini kemudian menciptakan musik sendiri serta menulis lagu sejak 2018. Ia menulis lagu berdasarkan pengalaman hidupnya dan kini telah hadir album perdananya berjudul Help Me Understand.

"Aku sudah ke berbagai bagian di dunia ini dan aku suka baca buku untuk mencari jawaban. Tapi masih banyak hal-hal yang enggak bisa aku temui jawabanya. Makanya aku bikin album ini dan semoga ada orang-orang yang bisa help me understand," kata Marki pernah bersekolah di SMP 19 Kebayoran ini.

Help Me Understand merupakan album yang berisikan lagu-lagu dengan warna musik yang berbeda dan lirik yang begitu dalam. Digarap sejak November 2020, Marki banyak memberikan sentuhan instruments yang similar (synth, drums, piano, guitar, trumpet) pada setiap lagunya sehingga warna musiknya lebih bervariasi karena ada nuansa R&B, alternatif dan hip-hop.

Total ada 10 lagu yang ada di dalam album tersebut. Lagu-lagu tersebut berjudul Depth of Solitude (feat. J Cook), Abandoned and Chosen, Jakarta 3 Maret, 4AM in Senopati, How Will I Know, Tokyo?, Serenade of Lies, Help Me Understand, Saat Matahari Terbenam, Chances (Feat. Jayko) dan I Care in The End.

Marki mengaku ada dua lagu andalan pada album terbarunya ini, yaitu Help Me Understand dan Saat Matahari Terbenam. "Dua lagu ini liriknya sangat jujur-sejujurnya menceritakan perasaanku yang terpendam selama ini," jelasnya.

Lagu-lagu yang diciptakan Marki banyak dipengaruhi oleh musisi dalam dan luar negeri, seperti Drake, J. Cole, Glenn Fredly, Ipang Lazuardi, Tupac, dan Bryson Tiller. Selain itu, lagu-lagu di album terbarunya ini juga sangat dipengaruhi kehidupan yang pernah dilaluinya.

"Karena grow up di Jakarta dan sempat dicap anak jalanan, terus pindah ke Amerika sendiri, dan sekarang background di US Navy. Itu semua membuat lirik dan warna di lagu-laguku beda dari musik hip-hop lainya. Lagu-lagu aku yang penuh amarah dan ketidakmengertian terhadap dunia yang bikin jadi beda. Lagu-laguku penuh tentang cinta dan kehilangan," tandasnya.

Bekerja sama dengan Wander Digital, album Help Me Understand ini akan rilis perdana pada hari ini 30 April 2021. Lagu-lagunya dapat dinikmati di Spotify, Apple Music, iTunes, Joox, Deezer, dan TikTok secara gratis.

Marki tergolong produktif dalam menciptakan lagu. Help Me Understand merupakan album kedua yang ditelurkannya. Sebelumnya, Marki sudah menerbitkan album perdananya Greatest Blessings pada 22 September 2019 Album tersebut berisikan lagu-lagu berjudul Greatest Blessings, Selamat Jalan, Heartbreak & Mistress, Mayestik, Milyarwan Freestyle, How It Goes (feat. Lifeofgbrand), Runnin To The Money (king desi), dan Do As I Please (feat. Explicit verbal). Marki juga sempat merilis single berjudul I Care In The End yang sudah mendapat banyak pendengar di Spotify.

baca juga: Hiburan

Dari Wikpedia dituliskan Marki lahir di Ohio 4 Mei 1996 dari pasangan Harmony Ginting dan Linda Manurung. Ia sejak balita tinggal di Jakarta dan menyelesaikan pendidikan di SD Pangudi Luhur dan mulai menekuni dunia tenis junior. Kemudian melanjutkan ke SMPN 19 Jakarta dan lulus tahun 2011. Karena berprestasi ia kembali ke Texas untuk bersekolah di SMA New Braunfels lulus 2014. Karena dedikasinya di dunia olahraga, ia mendapat beasiswa tenis untuk melanjutkan kuliah di University of Texas, San Antonio. Marki kemudian meneruskan karirnya di US Navy. (OL-3)