BloodLyne Rilis Single Kiss Me Through The Phone

BloodLyne(MI/HO)

BINTANG yang sedang naik daun, BloodLyne, musisi, rapper, komposer, dan produser kelahiran Zimbabwe, kembali dengan kuat dengan single keduanya, Kiss Me Through The Phone.

Setelah kehebohan seputar lagu debutnya Don't Say I Never Loved You (DSINLY), yang menyala di TikTok melalui tantangan #NewHarlemShake—mendapatkan jutaan penonton bagi para kreator—BloodLyne kembali dengan suara segar dan emosi yang lebih dalam.

Rilisan terbarunya, Kiss Me Through The Phone, adalah lagu pop santai yang dengan lembut menangkap suka dan duka hubungan jarak jauh.

Lagu ini, yang terinspirasi oleh pengalaman pribadi BloodLyne, melukiskan gambaran yang jelas tentang dua kekasih yang tetap terhubung melalui teks, foto, dan panggilan—berpegangan pada cinta sambil menghitung hari hingga mereka dapat bersatu kembali.

Sementara DSINLY membuat gelombang di kancah hip-hop dan dance, single baru ini menunjukkan sisi BloodLyne yang lebih lembut dan melodis. Ini adalah langkah berani yang menyoroti fleksibilitas dan kedewasaannya yang berkembang sebagai seorang seniman.

BloodLyne telah mengarahkan pandangannya ke kancah musik Asia, dengan Indonesia memainkan peran sentral dalam perjalanan artistiknya.

Dia telah menyatakan hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia dan secara serius mempertimbangkan untuk menjadikannya rumah permanennya—bahkan berbagi mimpinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia juga ingin berkolaborasi dengan artis lokal Indonesia dan berkontribusi pada kancah musik yang dinamis.

Single ketiga BloodLyne, Bubblegum" dijadwalkan untuk rilis pada 22 Agustus 2025, menandai kedatangan EP debutnya yang sangat dinantikan di bawah Label Pro-M.

EP ini juga akan menyertakan The Shot dan Hanya Kamu—lagu pertamanya yang dicampur dengan Bahasa Indonesia, yang didedikasikan untuk basis penggemar Indonesianya yang berkembang.

Penggemar tidak perlu menunggu lama untuk melihatnya secara langsung: BloodLyne akan naik panggung di YouTube Music Night pada 27 Agustus 2025, di Krapela, Jakarta Selatan. Pertunjukan tambahan sedang dalam pengerjaan, dengan tanggal yang akan segera diumumkan.

Dengan lirik yang tulus, kreativitas perpaduan genre, dan semangat untuk terhubung dengan penggemar lintas budaya, BloodLyne siap untuk meninggalkan kesan abadi di kancah musik Indonesia dan global. (Z-1)