Fufu Clan Rilis Single KRL

Fufu Clan(MI/HO)

MEMBUKTIKAN diri sebagai salah satu unit punk produktif di 2025, Fufu Clan (Hara, Elsha, dan Faizu) merilis single KRL – sebuah surat cinta dan analogi kehidupan yang paralel dengan kehidupan commuting Jabodetabek.

Di projek kali ini, Fufu Clan berkolaborasi dengan kawan baik sekaligus vokalis band Pvlette, Christo.

"Nggak ada motivasi yang too deep banget, mah – memang kita BM mau ada featuring aja," jelas basis Fufu Clan, Hara.

Baca juga : Fufu Clan Menantang Kegagalan dengan Single Que Sera

"Tapi sebenarnya ada beberapa nama yang sempat kita pikirkan untuk bantu isi KRL, cuma bersyukur dan untungnya yang paling antusias menerima bola umpan (ajakan) kita untuk kolaborasi memang Christo. Ya memang di skena kita kan sering manggung bareng, jadi ekosistem band saling ngebantu itu lumrah juga. Plus-nya juga kita senang karena kita ngefans sama band Christo," lanjutnya..

Dalam penceritaannya, Fufu Clan menggambarkan kehidupan layaknya gerbong KRL.

Vokalis Elsha menjelaskan: "Dari lirik hingga aransemen, kita ingin menggambarkan situasi dan kondisi layaknya berada dalam gerbong KRL. Orang-orang yang bepergian dengan menggunakan KRL itu memiliki tujuan stasiun yang berbeda-beda – tapi tanpa disengaja, tanpa diminta, kereta ini membuat mereka dalam satu tempat yang sama. Lagu ini adalah selebrasi Fufu Clan akan kemanusiaan. Kan kita tahu kalau kereta akan terus berjalan di rel dan isi gerbong akan silih berganti, why not have a good time while you're at it".

Baca juga : Fufu Clan Rilis Rungkad Remix

Drummer Fufu Clan, Faizu, sepakat dan juga menambahkan pendapatnya. "KRL itu nggak mandang lo siapa – dia ada disitu, siap ditumpangi dan siap mengantarkan. Pribadi untuk gue ini jadi bahan refleksi: kita harus saling ada untuk orang lain, tanpa pamrih".

Faizu, yang juga berperan sebagai produser di lagu KRL, memberikan gambaran tentang proses kreatif dia di Studio.

"Arahan kita secara suara benar-benar ingin mendapatkan perasaan saat kita ada di stasiun, naik KRL, hingga turun ke tempat tujuan. Awalnya ramai, ribut, ala-ala rush hour saat kita berdesak ingin masuk ke gerbong. Hingga akhirnya terkupas perlahan-lahan dengan downtempo di lagunya, yang menandakan kita sudah sampai tujuan".

KRL dirilis pada 11 Juli 2025, sangat diharapkan oleh Fufu Clan menjadi awal yang baik untuk warna musik mereka di pertengahan hingga akhir 2025.

"KRL ini menjadi yang pertama dari series transportasi umum – maunya kita bikin semua lagu transportasi umum yang ada di Indonesia" Tutup Hara dengan semangat membara. (Z-1)