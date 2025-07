Six Sounds Project Rilis Single Peraduan Hati Yang Kembali

Six Sounds Project(MI/HO)

SIX Sounds Project adalah sebuah Pop Band yang terbentuk di Bandung pada 2014 dengan personel Jos sebagai vokalis, Hiro sebagai gitaris, Rayan sebagai bassist, Ezra sebagai keyboardist, Fahmi sebagai drummer, dan Widi sebagai saxophonist, dengan sebagian besar terinspirasi oleh musik dan musisi tahun 90-an dan 2000-an.

Pada 2015, Six Sounds Project telah merilis single pertama berjudul Mungkin Cinta Datang Terlambat (MCDT), yang menjadi salah satu lagu yang banyak diputar oleh Radio-radio di Bandung pada saat itu dan membuat Six Sounds Project menjadi cukup dikenal.

Berdasarkan animo pendengar dari single yang telah dirilis, pada 2016, Six Sounds Project melahirkan debut album pertama dengan judul Klise yang menhadirkan single Saatku Jatuh Cinta (SKJC).

Single inilah yang membuat Six Sounds Project didengar lebih luas lagi secara nasional ditambah Single SKJC menjadi soundtrack Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang tayang di salah satu televisi nasional.

Setelah vakum cukup lama, pada 2023, Six Sounds Project merilis single terbarunya dengan judul Dimana Kita, yang menandakan kembalinya mereka setelah vakum dalam waktu yang cukup lama dan single selanjutnya berjudul Salah Sangka.

Kini, Six Sounds Project merilis single terbaru yang berjudul Peraduan Hati Yang Kembali, sebuah lagu yang menggambarkan tentang kesetiaan hati yang senantiasa menanti dengan tulus.

Lagu ini bukan hanya sekadar karya musik, melainkan juga merupakan ungkapan rasa terima kasih kami kepada para pendengar yang tetap setia mendukung, meskipun kami sempat vakum dari dunia musik.

"Lagu ini didedikasikan secara khusus untuk para pendengar yang tidak pernah lelah menanti dan selalu bertanya tentang karya terbaru kami. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang justru menjadi penyemangat kami untuk kembali berkarya. Mereka yang dalam diam tetap berharap dan percaya bahwa kami akan kembali, adalah alasan kuat kami untuk hadir kembali di dunia musik," ungkap Six Sounds Project.

Dari momen keheningan itulah, kami sadar bahwa ada banyak hati yang masih mempercayai kami. Maka dari itu, Peraduan Hati Yang Kembali menjadi simbol kembalinya semangat, harapan, dan koneksi emosional antara kami dan para pendengar.

Melalui lagu ini, kami ingin menyampaikan sepenuh hati, "Terima kasih, hatimu tetap setia. Itulah bentuk penghargaan kami atas cinta dan kesetiaan yang tidak pernah padam."

Lagu Peraduan Hati Yang Kembali ditulis oleh Hiro Ardi Widyanto sebagai gitaris dengan diproduseri oleh Inal Two Triple O, Ajier T-Five dan Six Sounds Project, proses kreatif dikerjakan bersama-sama dengan seluruh personil Six Sounds Project dengan Mixed dan Mastered dilakukan di Fabian Sound Studio.

Proses rekaman dibuat dalam satu hari, namun penulisan lagu ini sudah dilakukan lama pada 2020.

Six Sounds Project berharap dengan lagu ini dapat kembali menghibur pendengar yang telah lama menunggu karya terbaru mereka. (Z-1)