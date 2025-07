Artwork single Dipaaa dan Lebi Ibrahim, So What If It’s Not Jakarta(MI/HO)

MUSISI Elektronik independen Dipaaa berkolaborasi dengan vokalis Leni Ibrahim dalam single terbaru mereka bertajuk So What If It’s Not Jakarta, sebuah track elektro penuh warna yang merekam semangat dan dinamika kota Semarang.

Dengan beat yang enerjik dan vokal dreamy dari Leni, lagu ini menjadi semacam pernyataan: Jakarta bukan satu-satunya pusat kreativitas.

Single ini juga terinspirasi oleh aliran electro-pop asal Jakarta, White Chorus, yang dikenal dengan gaya synth-layered dan nuansa nostalgia-nya.

Baca juga : Dipaaa Rangkum Cerita Duka Lewat Single Larut

Pengaruh itu terasa di produksi lagu, tapi tetap dibalut dengan identitas Semarang yang kuat dan orisinal.

“Awalnya ini project iseng banget,” ungkap Dipaaa. “Cuma nyari kegiatan aja, Tapi lama-lama kok lagunya jadi asik, akhirnya kami seriusin dan rilis aja.”

Dengan lirik yang secara halus menantang cara pandang yang terlalu Jakartasentris, So What If It’s Not Jakarta mengajak pendengar untuk membuka mata bahwa kota-kota lain seperti Semarang juga punya kultur, punya keramaian, dan punya karakter sendiri yang layak dirayakan.

Single ini akan didengarkan di semua platform musik digital mulai 7 Juli 2025. (Z-1)