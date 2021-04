Aktris Game of Thrones Gabung dalam Secret Invasion di Disney Plus

EMILIA Clarke sedang dalam negosiasi akhir untuk bergabung dengan serial Secret Invasion dari Marvel Studios. Serial orisinal ini segera hadir di Disney Plus.

Peran aktris Game of Thrones itu dalam serial tersebut masih tertutup. Hal ini menandai terjun pertamanya ke alam semesta Marvel. Dia bergabung dengan pemeran yang dilaporkan sebelumnya ialah Samuel L Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, dan Olivia Colman.

Marvel Studios menolak berkomentar tentang masalah tersebut. Perwakilan Clarke tidak segera mengomentari masalah tersebut.

Secret Invasion diumumkan sebagai proyek pengembangan pada tahun lalu. Ia menjadi salah satu dari banyak judul yang direncanakan Marvel untuk Disney Plus. Jackson mengulangi peran MCU-nya sebagai Nick Fury. Mendelsohn akan memainkan Skrull Talos seperti yang dia lakukan dalam film Captain Marvel.

Serial itu mengisahkan sekelompok alien yang dapat berubah bentuk menyusup ke Bumi selama bertahun-tahun. Ben-Adir telah ditetapkan sebagai penjahat utama. Kyle Bradstreet menjadi menulis dan produser eksekutif. Unit Kevin Feige memproduksi serial untuk streamer, seperti semua judul MCU lain, termasuk WandaVision dan Falcon and the Winter Soldier.

Clarke termasuk nominasi Emmy empat kali untuk perannya sebagai Daenerys Targaryen di Game of Thrones yang sukses global di HBO. Ia baru saja merayakan ulang tahun ke-10 penayangan serial itu. Dia juga menyabet beberapa nominasi Critics Choice Award dan merupakan penerima BAFTA Britannia Award untuk British Artist of the Year pada 2018.

Clarke ialah anggota AMPAS dan tercatat sebagai salah satu dari 100 Orang Paling Berpengaruh di Time. Sejumlah filmnya seperti Last Christmas, Me Before You, Terminator Genisys, dan Solo: A Star Wars Story. Dia akan mengisi suara dalam film animasi mendatang The Amazing Maurice. (Variety/OL-14)