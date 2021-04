Industri Fesyen Muslim Indonesia Punya Peluang Tembus Pasar Global

PERKEMBANGAN jumlah umat muslim dunia menjadi salah satu pemicu utama yang mendorong pertumbuhan industri fesyen muslim. The State Global Islamic Ecomony Report 2020/2021 melaporkan konsumsi fesyen muslim dunia 2019 diperkirakan mencapai US$ 277 Miliar sedangkan konsumsi fesyen muslim dunia pada 202 diperkirakan mencapai US$ 311 Miliar” terang Ratna.

Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan Kementerian Perindustrian E Ratna Utarianingrum mengatakan, konsumsi fesyen muslim Indonesia sendiri pada 2019 adalah senilai US$ 16 Milyar, terbesar kelima di dunia setelah Iran, Turki, Saudi Arabia dan Pakistan.

"Kemenperin melihat hal ini sebagai peluang pasar bagi pelaku industri fesyen muslim nasional untuk mampu mengisi pasar domestik maupun global," katanya dalam webinar Bedah The New Formal

Ratna menambahkan, pengembangan fesyen muslim di Indonesia juga mempunyai kinerja yang diakui di dunia internasional, berdasarkan The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang mengembangkan fesyen muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab dan Turki.

Selain itu Industri fesyen muslim yang merupakan bagian dari industri pakaian jadi memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Pusdatin Kemenperin, kinerja ekspor industri pakaian jadi sepanjang 2020 mencapai US$ 7,04 Milyar dan pada periode Januari-Februari 2021 mencapai angka US$ 1,24 Milyar.

Baca juga : Manfaatkan Situs Pribadi, Usaha Fesyen ini Sukses di Era Digital

Industri fesyen juga merupakan bagian dari sektor industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 6,76 persen pada PDB industri pengolahan non-migas di tahun 2020.

Kemenperin pun terus mendorong industri fesyen fesyen muslim di Indonesia terus berkembang, baik dari segi variasi produk yang semakin beragam, kualitas produk yang bersaing serta potensi pasar yang sangat besar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak seluruh stakeholder industri fesyen muslim untuk bersinergi mengembangkan industri fesyen muslim nasional melalui pengembangan potensi desainer fesyen yang salah satunya melalui Kompetisi Modest Fashion Project (MOFP).

Kompetisi MOFP telah diselenggarakan sejak 2018. Kompetisi MOFP 2021 resmi bergulir pada 25 Februari 2021 lalu yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih. (RO/OL-7)