Horor Komedi Korea Hello Ghost Diadaptasi, Indro Warkop jadi Setan

Falcon Pictures kembali merilis first look film, kali ini berjudul Hello Ghost. Film ini merupakan hasil adaptasi dari film horor komedi Korea berjudul Hello Ghost yang tayang pada tahun 2010 lalu. Dalam versi Indonesianya, film ini akan diperankan oleh Indro Warkop, Tora Sudiro, Onadio, Enzy Storya, Hesti Purwadinata, Ciara Brosnan, dan di sutradarai oleh Indra Gunawan. Melalui event Kwikku Fest 2021, film Hello Ghos merilis foto-foto saat syuting.

Sutradara film Hello Ghost, Indra Gunawan mengatakan sangat senang saat pertama kali mendapat tawaran mengadaptasi film ini.” Ngeri-ngeri sedap ketika ditawarin menyutradarai film ini. Sebelumnya saya sudah nonton film aslinya. Penontonnya banyak, dan ini termasuk film box office di Korea. Jadi meremake film yang box office mengerikan, juga sekaligus jadi tantangan. Saya sih optimistis film ini tayang di bioskop,” katanya.

Onad, yang memerankan tokoh Kresna sempat terharu mengakui kalau film ini film pertama yang membuat dirinya terganggu. "Ini film pertama yang secara spritual sebagai aktor sangat masuk. Karena, sepanjang film ini semua berpusat pada tokoh Kresna yang saya perankan. Dan ini film sangat mengganggu psikologi saya," ungkap Onad sambil menitikkan air mata saat konferensi pers wirtual, Minggu (4/2).

Hal berbeda justru di Indro Warkop, yang tidak menonton versi asli film Hello Ghost ini. "Aku disini menjadi setan. Saya tidak menonton versi asli film ini, karena takut terdistraksi. Karena disini aku berakting sesuai dengan skenarionya, dan arahan dari mas Indra Gunawan sebagai sutradara film Hello Ghost ini," ungkapnya.

Beda lagi dengan Tora Sudiro yang memerankan tokoh Bima dalam film ini. "Disini saya nggak banyak dialog. Lebih banyak main gestur. Ada satu adegan yang saya sangat suka sekali, yaitu pada saat adegan nangis dengan Onad. Kita berdua nangis dan peluk-pelukan, kayak gimana, gitu," seloroh suami Mieke Amalia ini.

Hesti Purwadinata yang memerankan tokoh Lita juga merasa senang bisa beradu akting dengan aktor-aktor yang terlibat di film ini. "Aku disini kerjaannya nangis terus. Tapi aku tidak bisa kasih tahu disini sekarang. Aku sudah nonton film aslinya, tapi aku pakai karakter sendiri, karena kita sudah sepakat dari awal kalau kita tidak mengikuti karakter versi aslinya,” ungkapnya.

Enzy Storia juga mengaku sangat senang bisa bermain di film ini. "Senang banget main di film ini, karena aku kan sudah lama vakum dari dunia film. Ini kali pertama aku main film lagi, dan mendapatkan film yang menurut aku bagus banget. Apalagi, ini diambil dari film box office Korea,” tutupnya. (OL-12)