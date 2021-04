Britney Spears Mengaku Menangis Lihat Dokumenter tentang Dirinya

BRITNEY Spears mengaku dirinya malu dan menangis selama dua pekan setelah melihat penggambaran dirinya dalam sebuah film dokumenter tentang kariernya dan masalah kesehatan mental yang dideritanya.

"Saya tidak menonton lengkap film dokumenter itu namun dari apa yang saya lihat, saya malu melihat penggambaran diri saya," ungkap Spears lewat Instagram, Selasa (30/3).

Pernyataan itu merupakan tanggapan pertama Spears terhadap film Framing Britney Spears, film dokumenter produksi FX dan New York Times yang dirilis Februari lalu.

Baca juga: 88Rising Rilis Lagu Musisi Indonesia Waren Hue, Omomo Punk

Film itu mengusahkan perjalanan karier Spears dan kiprah ayahnya yang diberi kuasa untuk mengurus keuangan penyanyi berusia 39 tahun itu pada 2008 setelah penyanyi Oops I Did It Again itu mengalami gangguan mental.

"Saya menangis selama dua pekan dan saya masih terkadang menangis hingga saat itu," kata Spears.

"Hidup saya, selama ini selalu ditonton dan dihakimi," lanjutnya. (AFP/OL-1)