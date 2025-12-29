Headline
BI Yakin Bisa Kuatkan Rupiah

Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang
Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%
Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!
Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji
Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

Kebebasan Berpendapat dengan Menjunjung Etika Publik

Nur Ivoni Annisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila
29/12/2025 13:17
Kebebasan Berpendapat dengan Menjunjung Etika Publik
Nur Ivoni Annisa(DOK PRIBADI)

Aktivitas komunikasi di ruang digital Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Unggahan viral, diskusi publik, dan perdebatan antarwarganet memperhatikan bagaimana kebebasan berpendapat berjalan berdampingan dengan tuntutan menjaga etika publik. Perkembangan ini menempatkan perhatian baru pada dinamika komunikasi di platform digital yang berlangsung cepat dan berdampak luas.

Perubahan pola komunikasi masyarakat Indonesia terjadi seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang penyampaian pendapat. Platform digital kini menjadi arena utama pertukaran gagasan, melampaui media tradisional baik dari segi kecepatan maupun jangkauan. 

Kondisi ini membuat setiap pernyataan public yang sebelumnya bersifat lokal dapat memperoleh perhatian nasional dalam waktu singkat. Dalam situasi tersebut, kebebasan berpendapat tetap diakui sebagai bagian dari praktik demokrasi. Namun, pengamat media mencatat meningkatnya konten tanpa verifikasi serta penggunaan bahasa yang berpotensi memicu polemik, sehingga memunculkan kembali diskusi mengenai batas etika ruang publik di ruang digital.

Baca juga : NasDem Dukung Presiden Prabowo Usut Tuntas Dugaan Makar di Balik Aksi Demo

Perkembangan teknologi informasi turut mengubah proses pembentukan opini publik. Jika sebelumnya wacana cenderung ditentukan media arus utama, kini unggahan individu dapat mendorong perdebatan luas dan mempengaruhi agenda percakapan daring hanya dalam hitungan jam.

Kondisi tersebut berdampak pada cara masyarakat menafsirkan informasi. Kecepatan sirkulasi pesan yang melebihi proses klarifikasi membuat dinamika komunikasi publik berubah cepat, sekaligus memunculkan berbagai interpretasi di Tengah maraknya arus data.

Dalam perkembangan studi komunikasi modern, isu terkait tata kelola perilaku di ruang publik digital menjadi semakin menonjol. Fokusnya tidak hanya pada bagaimana informasi dibagikan, tetapi juga pada tanggung jawab setiap individu dalam menjaga kualitas interaksi di ruang yang dapat di akses secara luas.

Perubahan pola komunikasi di era internet memunculkan kembali diskusi mengenai batas dan praktik kebebasan berpendapat. Dinamika ini menunjukkan bahwa ekspresi publik dan etika bermedia merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam membaca konfigurasi komunikasi masyarakat indonesia saat ini.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Windy Dyah Indriantari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved