Uji Efektivitas Dipercepat demi Imbangi Belanja Iklan yang Meningkat

Pasar periklanan di Indonesia diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data Dentsu, belanja iklan diperkirakan mencapai Rp67,17 miliar pada 2025 dan meningkat menjadi Rp74,73 miliar pada 2027.

Namun, di tengah tren kenaikan tersebut, proses pengujian iklan televisi agar tepat sasaran masih menjadi tantangan. Umumnya, proses ini membutuhkan waktu hingga dua minggu, sementara brand dituntut untuk segera mengetahui efektivitas iklan tanpa harus menunggu lama.

Menjawab kebutuhan tersebut, AdEff, platform pengujian materi iklan berbasis kecerdasan buatan (AI) dari MiningLamp Technology, resmi diluncurkan di Indonesia. Platform ini mampu memprediksi efektivitas iklan TV serta respons subjektif konsumen hanya dalam waktu 15 menit untuk iklan berdurasi 15 detik, dan 30 menit untuk iklan berdurasi 30 detik.

Dalam prosesnya, layanan ini turut melibatkan pakar brand dan riset pemasaran di Indonesia guna memastikan hasil pengujian tervalidasi serta model AI yang digunakan selaras dengan preferensi budaya dan perilaku konsumen lokal.

“Kami melihat kebutuhan akan pengambilan keputusan kreatif yang cepat semakin meningkat. AdEff hadir untuk membantu brand mengurangi risiko pemborosan anggaran melalui analisis yang lebih akurat,” ujar Wakil Presiden MiningLamp Technology, Peking Tan.

Sebelum hadir di Indonesia, AdEff telah lebih dulu digunakan di China dan Singapura. Platform ini diklaim mampu menekan biaya pengujian hingga 90 persen, sekaligus memberikan rekomendasi optimasi iklan secara cepat dan presisi, bahkan hingga detail per detik tayangan.

Di Indonesia, AdEff akan diperkenalkan oleh Orison Tech sebagai mitra resmi MiningLamp. Founder dan CEO Orison Tech, Dora Eflin, menyebut Indonesia sebagai pasar potensial seiring pesatnya perkembangan sektor digital dan teknologi.

Selain itu, karakteristik pasar Indonesia yang dinilai memiliki kemiripan dengan China menjadi salah satu pertimbangan ekspansi teknologi berbasis AI ini, khususnya dalam mendukung proses pengujian materi iklan bagi brand. AdEff juga telah meraih pengakuan internasional melalui ECI Awards ke-11 di bidang kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi atas pendekatan inovatifnya dalam pengujian materi kreatif.

Dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih efisien dibanding metode konvensional, AdEff menjadi salah satu alternatif bagi brand dan agensi dalam mengoptimalkan strategi periklanan mereka. (E-3)