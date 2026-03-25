Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
LARRY Fink, CEO BlackRock sekaligus pemimpin manajer aset terbesar di dunia, memberikan peringatan keras terkait masa depan ekonomi global. Dalam wawancara eksklusif bersama BBC, Fink menyatakan bahwa dunia terancam menghadapi resesi yang "tajam dan curam" jika harga minyak mentah melonjak hingga mencapai US$150 per barel.
Sebagai pendiri perusahaan yang mengelola aset senilai US$14 triliun (sekitar Rp220.000 triliun), pandangan Fink menjadi barometer krusial bagi kesehatan ekonomi dunia. Menurutnya, tensi tinggi di Timur Tengah, khususnya ancaman dari Iran, menjadi faktor penentu arah harga energi ke depan.
Fink memprediksi dua skenario utama akibat konflik yang sedang berlangsung. Skenario pertama, jika konflik mereda dan Iran kembali diterima oleh komunitas internasional, harga minyak berpotensi turun ke level sebelum perang.
Namun, ia lebih mengkhawatirkan skenario kedua. "Akan ada periode bertahun-tahun dengan harga minyak di atas US$100, mendekati US$150, yang memiliki implikasi mendalam bagi ekonomi," ujar Fink. Ia menambahkan bahwa dampak akhirnya adalah "kemungkinan resesi yang kaku dan curam."
Lonjakan harga energi ini dinilai Fink sebagai beban berat bagi masyarakat kelas bawah. "Kenaikan harga energi adalah pajak yang sangat regresif. Hal ini lebih berdampak pada masyarakat miskin dibandingkan orang kaya," tegasnya.
Di tengah kekhawatiran pasar, Fink menepis anggapan bahwa investasi masif pada Kecerdasan Buatan (AI) saat ini adalah sebuah gelembung (bubble). Ia justru menekankan pentingnya dominasi teknologi agar negara-negara Barat tidak tertinggal dari Tiongkok.
Namun, ia menyoroti pergeseran kebutuhan tenaga kerja. Menurutnya, sistem pendidikan saat ini terlalu terfokus pada gelar universitas dan melupakan pelatihan teknis. Fink memprediksi AI justru akan meningkatkan kebutuhan akan pekerja terampil di lapangan.
"Kami benar-benar memberikan penilaian pada begitu banyak pekerjaan dan orang-orang yang mungkin seharusnya tidak terjun ke perbankan, media, atau hukum, [yang] mungkin seharusnya menjadi pekerja tangan yang hebat, dan kita perlu menyeimbangkan kembali pendekatan tersebut sekarang," kata Fink.
Ia merujuk pada pola pendidikan di AS pasca-Perang Dunia II yang terlalu mendorong anak muda untuk kuliah. "Kita perlu menyeimbangkan hal tersebut, dan kita harus bangga bahwa... karier bisa sama kuatnya di bidang tukang ledeng dan teknisi listrik," tambahnya.
Meski bayang-bayang resesi menghantui, Fink menegaskan bahwa kondisi saat ini sama sekali tidak mirip dengan krisis finansial 2007-2008. Ia yakin lembaga keuangan saat ini jauh lebih aman dan stabil.
"Saya tidak melihat ada kesamaan sama sekali. Nol," tutup Fink menanggapi kekhawatiran adanya retakan dalam sistem keuangan global. (BBC/Z-2)
Presiden AS Donald Trump menyebut Iran memberikan 'hadiah' signifikan terkait aliran minyak di Selat Hormuz. Apakah ini sinyal berakhirnya perang?
Indonesia masuk kategori negara paling aman dari krisis energi global versi The Economist. Simak strategi DEN dalam menjaga stabilitas energi nasional.
Presiden AS Donald Trump mengeklaim adanya pembicaraan positif dengan pejabat tinggi Iran di tengah ketegangan perang. Benarkah deeskalasi segera terjadi?
Perdana Menteri Keir Starmer dan Donald Trump bahas krisis Selat Hormuz. Harga minyak melonjak ke US$106 per barel akibat blokade Iran.
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan PLTD.
Harga minyak dunia melonjak akibat perang Iran. Ekonom Moody's peringatkan peluang resesi 49% dan risiko harga mencapai $200 per barel.
Data resmi bulanan pada Rabu (13/3) menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 0,2% menyusul penurunan tipis 0,1% pada bulan Desember
Pemerintah berupaya menjaga ketahanan konsumsi masyarakat melalui beragam bantuan sosial. Sayangnya, bantuan negara itu dilakukan untuk kepentingan elektoral semata.
Dampak resesi Jepang dan Inggris diyakini minim ke Bursa Efek Indonesia.
Kinerja ekspor makin tertekan setelah sebelumnya pasar Tiongkok juga melemah.
