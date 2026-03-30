Rupiah Senin 30 Maret Ditutup Melemah ke 17 Ribu

NILAI tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin (30/3) melemah 22 poin atau 0,13 persen menjadi 17.002 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level 16.980 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan ini dipicu eskalasi perang Iran pascakelompok Houthi membuka front baru dalam perang.

"Pasar tetap waspada terhadap potensi eskalasi perang Iran setelah kelompok Houthi yang berbasis di Yaman menyerang Israel pada akhir pekan lalu. Kelompok Houthi dapat membuka front baru dalam perang, mengingat mereka memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di Laut Merah," ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Mengutip Sputnik, Gerakan Ansar Allah Yaman atau Houthi menyerang Israel dengan rudal untuk kedua kali dalam sehari dan akan melanjutkan serangan sampai Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan Libanon.

Sebagaimana dilaporkan Anadolu, pemimpin Houthi Yaman Abdul-Malik al-Houthi mengatakan bahwa kelompoknya akan mendukung Iran melawan agresi AS-Israel dan siap menghadapi perkembangan apapun dalam konfrontasi yang sedang berlangsung. (Ant/I-2)