Prospek Harga Komoditas Naik, Saham Emiten Tambang Berpeluang makin Kinclong

LEMBAGA pemeringkat internasional Fitch Ratings menaikkan asumsi harga sejumlah logam dan komoditas tambang untuk 2026. Revisi ini dinilai dapat menjadi sentimen positif bagi saham emiten pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), terutama yang memiliki eksposur besar terhadap emas, tembaga, aluminium, nikel, dan batu bara.

Berdasarkan laporan resmi Fitch Ratings, asumsi harga tembaga untuk 2026 dinaikkan dari US$9.500 per ton menjadi US$11.500 per ton. Kenaikan ini didorong oleh prospek permintaan yang terus menguat seiring percepatan elektrifikasi global.

Untuk aluminium, Fitch juga merevisi naik asumsi harga di seluruh periode proyeksi. Pada 2026, harga aluminium diperkirakan naik dari US$2.550 menjadi US$2.900 per ton.

“Kenaikan asumsi harga aluminium untuk seluruh periode mencerminkan ekspektasi pertumbuhan permintaan yang tetap sehat serta terbatasnya penambahan pasokan dalam jangka menengah, selain dari rencana penambahan kapasitas di Indonesia dan Asia Tenggara,” tulis Fitch Ratings, dikutip Senin (30/3).

Sementara itu, Fitch turut menaikkan asumsi harga emas sepanjang periode proyeksi. Kenaikan tersebut sejalan dengan lonjakan harga pasar yang ditopang pembelian bank sentral serta meningkatnya alokasi investasi dari investor institusi dan ritel di tengah memanasnya tensi geopolitik global.

Di sisi lain, asumsi harga batu bara termal untuk 2026 dinaikkan dari US$95 menjadi US$110 per ton. Fitch menilai pasar batu bara akan lebih ketat, terutama pada kuartal I-2026, dipicu oleh penurunan ekspor Indonesia akibat ketidakpastian kebijakan serta melemahnya produksi domestik China.

Adapun asumsi harga nikel jangka pendek juga direvisi naik menjadi US$16.000 per ton. Kenaikan ini seiring kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan kuota produksi lebih rendah, sehingga berpotensi menahan pasokan global dan menopang harga di pasar internasional. (Z-10)