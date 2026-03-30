Prospek Harga Komoditas Naik, Saham Emiten Tambang Berpeluang makin Kinclong

Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
LEMBAGA pemeringkat internasional Fitch Ratings menaikkan asumsi harga sejumlah logam dan komoditas tambang untuk 2026. Revisi ini dinilai dapat menjadi sentimen positif bagi saham emiten pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), terutama yang memiliki eksposur besar terhadap emas, tembaga, aluminium, nikel, dan batu bara.
Berdasarkan laporan resmi Fitch Ratings, asumsi harga tembaga untuk 2026 dinaikkan dari US$9.500 per ton menjadi US$11.500 per ton. Kenaikan ini didorong oleh prospek permintaan yang terus menguat seiring percepatan elektrifikasi global.
Untuk aluminium, Fitch juga merevisi naik asumsi harga di seluruh periode proyeksi. Pada 2026, harga aluminium diperkirakan naik dari US$2.550 menjadi US$2.900 per ton.
“Kenaikan asumsi harga aluminium untuk seluruh periode mencerminkan ekspektasi pertumbuhan permintaan yang tetap sehat serta terbatasnya penambahan pasokan dalam jangka menengah, selain dari rencana penambahan kapasitas di Indonesia dan Asia Tenggara,” tulis Fitch Ratings, dikutip Senin (30/3).
Sementara itu, Fitch turut menaikkan asumsi harga emas sepanjang periode proyeksi. Kenaikan tersebut sejalan dengan lonjakan harga pasar yang ditopang pembelian bank sentral serta meningkatnya alokasi investasi dari investor institusi dan ritel di tengah memanasnya tensi geopolitik global.
Di sisi lain, asumsi harga batu bara termal untuk 2026 dinaikkan dari US$95 menjadi US$110 per ton. Fitch menilai pasar batu bara akan lebih ketat, terutama pada kuartal I-2026, dipicu oleh penurunan ekspor Indonesia akibat ketidakpastian kebijakan serta melemahnya produksi domestik China.
Adapun asumsi harga nikel jangka pendek juga direvisi naik menjadi US$16.000 per ton. Kenaikan ini seiring kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan kuota produksi lebih rendah, sehingga berpotensi menahan pasokan global dan menopang harga di pasar internasional. (Z-10)
HARGA emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Senin malam, dengan harga spot menembus kisaran US$5.024,95 per troy ounce
Harga emas hari ini 20 Januari 2026 cetak rekor ATH di Rp2,705 juta per gram. Simak daftar emiten emas yang meroket dan analisis penutupan pasarnya.
Saham emiten nikel menguat di awal 2026 dipicu empat faktor utama, mulai dari keterlambatan RKAB, pemangkasan produksi nasional, proyek baterai EV, hingga arus modal asing ke IHSG.
Harga nikel dunia di LME melonjak tajam menembus US$17.900 per ton pada Selasa (6/1). Rencana Indonesia memangkas kuota produksi 2026 jadi pemicu utama.
Outlook Negatif Fitch Jadi Sinyal Serius bagi Iklim Investasi Industri
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
Menko Airlangga Hartarto respons Fitch Ratings soal risiko fiskal program Makan Bergizi Gratis. Sebut investasi SDM beri manfaat ekonomi 7 kali lipat.
Lembaga pemeringkat utang global Fitch Ratings memangkas outlook atau proyeksi peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Rabu, 4 Maret 2026.
IHSG mengalami penurunan tajam setelah sempat menembus level 7.500 dan kini bergerak di bawah 8.000. Pelemahan ini dinilai sebagai dampak akumulasi tekanan global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved