Outlook Negatif Fitch Jadi Sinyal Serius bagi Iklim Investasi Industri

HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai perubahan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif oleh Fitch Ratings merupakan sinyal serius yang perlu segera direspons pemerintah. Meski peringkat Indonesia masih berada pada level investment grade BBB, perubahan outlook tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap konsistensi kebijakan ekonomi dan kredibilitas tata kelola fiskal ke depan.

Ketua Umum HKI Ahmad Ma’ruf Maulana mengatakan sinyal dari lembaga pemeringkat global perlu dibaca secara hati-hati karena persepsi risiko negara akan langsung memengaruhi keputusan investasi.

“Outlook negatif bukan sekadar penilaian teknis lembaga pemeringkat. Ini adalah peringatan bahwa pasar global mulai melihat meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Jika tidak segera direspons dengan langkah korektif yang jelas, dampaknya bisa langsung terasa pada investasi industri, biaya pembiayaan proyek, dan kepercayaan investor,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (9/3).

HKI menilai fase industrialisasi Indonesia saat ini berada pada titik yang sangat menentukan, terutama bagi sektor manufaktur strategis seperti elektronik, energi baru terbarukan, baterai, serta industri berbasis hilirisasi sumber daya alam yang membutuhkan investasi jangka panjang bernilai besar.

Menurut Ma’ruf, stabilitas kebijakan fiskal, kepastian regulasi, serta kredibilitas tata kelola ekonomi menjadi faktor utama dalam menarik dan mempertahankan investasi industri. Perubahan persepsi risiko negara berpotensi meningkatkan biaya modal atau cost of capital bagi berbagai proyek industri.

Investor global, kata dia, cenderung menunda atau meninjau ulang rencana ekspansi ketika muncul ketidakpastian kebijakan makroekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi daya saing Indonesia dalam kompetisi investasi regional dengan negara seperti Vietnam, Tailan, dan Malaysia yang terus memperkuat kepastian kebijakan dan tata kelola investasi.

HKI juga menilai perubahan outlook terjadi di tengah situasi ekonomi global yang semakin tidak menentu akibat meningkatnya ketegangan geopolitik. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat serta eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas jalur logistik global, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.

Gangguan pada jalur logistik energi global tersebut berpotensi memicu lonjakan biaya energi dan logistik internasional yang pada akhirnya menciptakan disrupsi dalam perdagangan dunia. Dalam kondisi seperti itu, banyak investor global cenderung menahan ekspansi investasi baru dan bersikap lebih berhati-hati terhadap proyek industri jangka panjang.

“Dalam kondisi dunia yang sedang menghadapi konflik geopolitik dan gangguan jalur logistik global, arus investasi internasional cenderung melambat. Karena itu strategi paling realistis bagi Indonesia adalah memastikan percepatan realisasi investasi yang sudah memiliki komitmen,” ucap Ma’ruf.

Ia menilai pemerintah perlu melakukan terobosan dalam percepatan implementasi investasi, termasuk melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar proyek investasi tidak terhambat pada tahap implementasi.

“Indonesia tidak kekurangan potensi. Kita memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun semua itu tidak akan cukup jika investor mulai meragukan konsistensi kebijakan ekonomi kita. Stabilitas kebijakan adalah fondasi utama industrialisasi,” tegasnya.

HKI juga mendorong pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, memperkuat konsistensi kebijakan makroekonomi, serta meningkatkan transparansi dan kepastian regulasi bagi dunia usaha agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi industri di kawasan Asia Tenggara.

“Industrialisasi tidak bisa berjalan di tengah ketidakpastian. Investor membutuhkan kepastian bahwa kebijakan ekonomi Indonesia stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang. Jika sinyal negatif ini tidak segera ditangani, Indonesia berisiko kehilangan momentum industrialisasi yang sedang dibangun,” ujar Ma’ruf.

Menurut HKI, menjaga kepercayaan investor global harus menjadi prioritas nasional. Dengan kebijakan ekonomi yang kredibel, disiplin fiskal yang kuat, serta tata kelola yang transparan, Indonesia diyakini mampu memulihkan kepercayaan pasar dan memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan industri baru di kawasan Asia. (E-4)