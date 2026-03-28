Pemerintah Didorong Optimalisasi Program Kompor Listrik Bersubsidi

DIREKTUR Eksekutif Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi, mendorong pemerintah untuk kembali mengintensifkan program kompor listrik bersubsidi sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurutnya, program tersebut masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan subsidi energi oleh negara.

“Program kompor listrik perlu kembali diperkuat karena memiliki dampak signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah dalam mengelola subsidi energi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3).

Baca juga : Kompor Listrik Jadi Alternatif di Tengah Tantangan Energi Global

Ridwan menilai, pengembangan kompor listrik menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya tekanan global di sektor energi, khususnya akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia.

Ia menjelaskan, diversifikasi energi melalui pemanfaatan listrik di sektor rumah tangga dapat membantu memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor, terutama LPG.

“Realisasi subsidi LPG terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Bahkan pada 2025, Indonesia masih bergantung pada impor untuk lebih dari 70 persen kebutuhan dalam negeri,” ungkapnya.

Dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta pemahaman masyarakat yang baik, kompor listrik dinilai berpotensi menjadi solusi energi rumah tangga yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Penguatan implementasi serta sosialisasi yang menyeluruh akan membuat program ini lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal, baik bagi masyarakat maupun bagi keuangan negara,” tutupnya. (H-3)