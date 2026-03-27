Purbaya Dukung Pengurangan Hari Operasional MBG Demi Efisiensi

Insi Nantika Jelita
27/3/2026 13:00
PEMERINTAH berencana mengurangi hari operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Jumat, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendukung hal tersebut. 

Ia menegaskan selama kebijakan tersebut mampu menciptakan efisiensi tanpa mengurangi kualitas program, maka tidak menjadi persoalan.

"Mereka menyesuaikan dengan kekembangan keadaan. Jadi seharusnya enggak ada masalah," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/3).

Baca juga : Bukan Sekadar Makan Gratis, BGN Sebut MBG Ubah Mindset Gizi Anak

Menkeu juga menekankan anggaran program MBG tidak dipangkas, melainkan dilakukan efisiensi secara internal oleh pelaksana program yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah, katanya, hanya akan memantau penggunaan anggaran agar tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. "Selama ada efisienya, saya setuju saja," kata bendahara negara.

Selain pada program MBG, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah efisiensi di berbagai pos belanja kementerian dan lembaga. Upaya ini merupakan bagian dari paket penataan anggaran tahap berikutnya guna menutup potensi kekurangan anggaran.

"Di tempat lain, di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahapan yang kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” kata Purbaya.
 
Meski demikian, Purbaya belum merinci besaran total efisiensi yang akan dilakukan. Pemerintah masih melakukan perhitungan terkait kebutuhan serta ruang penghematan yang tersedia. (Z-2)



