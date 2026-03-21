Transaksi Digital Melonjak Jelang Lebaran, Menguji Kesiapan Sistem TI Perusahaan

Momentum menjelang Idul Fitri merupakan momentum Indonesia memasuki salah satu periode paling krusial dalam kalender digitalnya. Lonjakan permintaan dalam waktu singkat memberikan tekanan nyata pada sistem TI perusahaan secara real-time.

Jutaan masyarakat Indonesia berbondong-bondong menyelesaikan transaksi di berbagai platform, mulai dari e-commerce, perbankan digital, hingga layanan perjalanan dan on-demand.

Pada Februari 2026 saja, transaksi digital Indonesia meningkat 133%, mencerminkan akselerasi permintaan yang signifikan menjelang Lebaran.

Angka ini menandai perubahan fundamental yaitu platform digital bukan lagi sekadar kanal pertumbuhan, melainkan telah menjadi infrastruktur inti untuk menjaga keberlangsungan bisnis.

Bagi perusahaan, periode menjelang Lebaran bukan hanya soal menghadapi lonjakan trafik, tapi juga jadi momen berisiko tinggi ketika performa sistem secara langsung berdampak terhadap pendapatan dan kepercayaan pelanggan.

Kegagalan transaksi, respons sistem yang lambat, atau gangguan layanan di periode puncak kesibukan dapat berujung pada hilangnya penjualan, pembayaran yang gagal, hingga meningkatnya frustrasi pelanggan. Di tengah kompetisi digital yang kian ketat, bahkan downtime singkat bisa berdampak reputasi jangka panjang.

“Periode jelang Lebaran kerap diwarnai lonjakan signifikan atas trafik dan transaksi digital. Saat organisasi tak memiliki visibilitas penuh atas lingkungan TI mereka, tim TI akan sulit mendeteksi anomali secara cepat dan mencegah potensi gangguan layanan,” ungkap Technical Manager di ManageEngine Hanief Bastian, Jumat (20/3/2026).

Ia mengatakan tantangan ini kian kompleks karena skala dan volatilitas permintaan tinggi. Pola trafik bisa berubah drastis dalam hitungan jam dipicu flash sale, pencairan gaji, perubahan jadwal perjalanan, hingga perilaku belanja last-minute.

Menurut dia, banyak organisasi saat ini beroperasi dalam lingkungan TI yang semakin kompleks. Infrastruktur hybrid, yang menggabungkan sistem on-premise, multi-cloud, dan endpoint terdistribusi, jadi standar baru.

Meski memberikan fleksibilitas dan skalabilitas, arsitektur ini juga menghadirkan tantangan krusial yakni visibilitas yang terfragmentasi.

Tanpa pandangan menyeluruh lintas sistem, tim TI berisiko terlambat mendeteksi sinyal awal seperti latensi API, bottleneck pada database, atau lonjakan trafik tidak biasa, yang berpotensi jadi gangguan lebih besar.

"Di periode puncak seperti menjelang Lebaran, kesenjangan visibilitas ini menjadi salah satu risiko utama," ucap Hanief.

Ia mengatakan lonjakan transaksi digital saat momen Lebaran mendorong perusahaan mengubah pendekatan terhadap operasional TI. Semakin banyak organisasi beralih dari pendekatan reaktif ke model operasional lebih proaktif dan berbasis intelligence.

"TI saat ini tidak lagi dipandang sebagai fungsi pendukung di belakang layar, tetapi juga sebagai enabler strategis dalam menjaga pengalaman pelanggan sekaligus melindungi pendapatan," terangnya.

Menurut Hanief, ada beberapa prioritas strategis mulai terlihat yaitu meningkatkan visibilitas sebagai prioritas bisnis, beralih dari monitoring ke insight prediktif, skalabilitas operasional melalui otomasi, serta menghubungkan performa TI dengan pengalaman pelanggan.

Ia mengatakan meski bersifat musiman, periode jelang Lebaran kini jadi semacam stress test nyata bagi tingkat kematangan digital perusahaan.

"Organisasi yang mampu menjaga uptime, responsivitas, dan kelancaran transaksi selama periode ini akan lebih siap memenuhi permintaan serta memperkuat kepercayaan pelanggan. Sebaliknya, yang tidak siap berisiko menghadapi kerugian langsung maupun kehilangan pelanggan dalam jangka panjang," jelas Hanief.

Dia menegaskan penyedia teknologi seperti ManageEngine turut berperan membantu organisasi memperkuat monitoring, analitik, dan visibilitas operasional pada lingkungan TI yang kompleks, sehingga bisnis dapat lebih tangguh pada momen-momen kritikal.

Menurutnya, seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, momentum dengan trafik tinggi seperti Lebaran semakin menuntut kesiapan lebih matang. Ekspektasi terhadap layanan digital yang selalu tersedia dan tanpa hambatan kini bukan lagi terbatas pada musim puncak, melainkan telah menjadi standar baru.

"Bagi para pemimpin bisnis, memastikan keandalan sistem bukan lagi prioritas teknis, tetapi juga sebagai agenda strategis," pungkasnya. (H-2)