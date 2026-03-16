Minat Investor pada Aset Tokenisasi Meningkat, Volume Transaksi Naik 45 Persen

PT Pintu Kemana Saja (Pintu) mencatat peningkatan volume perdagangan per pengguna sebesar 45% pada Februari 2026. Peningkatan itu terjadi seiring tumbuhnya minat investor terhadap tokenisasi aset di platform investasi kripto tersebut. Head of Product Marketing Pintu Iskandar Mohammad mengatakan lonjakan tersebut terjadi bersamaan dengan pertumbuhan jumlah pengguna kumulatif sebesar 9,18% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Berdasarkan data internal, kategori tokenisasi aset di aplikasi Pintu menunjukkan performa signifikan pada Februari 2026. Trading volume per pengguna meningkat 45% dibandingkan bulan sebelumnya,” ujar Iskandar dalam keterangan tertulis, Senin (16/3).

Pintu saat ini menyediakan lebih dari 30 tokenisasi aset yang memungkinkan pengguna di Indonesia memperdagangkan berbagai instrumen global seperti saham, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga komoditas seperti emas dan perak dalam bentuk aset kripto melalui aplikasi.

Menurut Iskandar, meningkatnya pilihan aset tokenisasi memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk tetap berinvestasi secara produktif di berbagai sektor pasar global meskipun pasar kripto mengalami fluktuasi. Ia menyebut tiga aset yang paling banyak diperdagangkan oleh pengguna saat ini adalah NVDAx (NVIDIA), AAPLx (Apple), dan GOOGLx (Google). Tingginya aktivitas perdagangan pada aset tersebut menunjukkan minat investor terhadap saham-saham teknologi global.

Selain memberikan akses ke saham global, tokenisasi aset juga memungkinkan investor melakukan diversifikasi portofolio dalam satu aplikasi, tidak hanya pada aset kripto tetapi juga pada aset tertokenisasi seperti saham, ETF, dan komoditas.

Tren tokenisasi aset juga terus menunjukkan pertumbuhan secara global. Berdasarkan data Tokenizer Estate News per 9 Maret 2026, pasar Real World Asset (RWA) tercatat mencapai nilai US$26,54 miliar atau sekitar Rp450,49 triliun, meningkat 2,20% dibandingkan pekan sebelumnya. Jumlah pemegang aset juga terus bertambah dengan lebih dari 663.000 wallet yang tercatat memiliki aset tokenisasi, menandakan meningkatnya adopsi teknologi tersebut di berbagai negara.

Iskandar mengatakan tokenisasi aset kini mulai dipandang sebagai alternatif investasi yang memungkinkan investor mengakses berbagai kelas aset melalui teknologi blockchain.

Menurutnya, investor kripto di Indonesia semakin selektif dalam memilih instrumen investasi sekaligus memperhatikan strategi diversifikasi portofolio. Melalui penambahan aset tokenisasi di platformnya, Pintu berharap dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada berbagai aset global melalui satu aplikasi yang aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan peluang ini secara bijak dan memahami potensi diversifikasi investasi yang tersedia,” tandas Iskandar. (E-3)