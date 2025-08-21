Perdagangan Derivatif Kripto Kian Prospektif, Inovasi Fitur Jadi Andalan

Headline
PT Pintu Kemana Saja (Pintu), aplikasi crypto all-in-one pertama di Indonesia terus meningkatkan layanan untuk memberi kemudahan berinvestasi aset kripto. Kali ini, Pintu menghadirkan dua fitur terbaru untuk perdagangan kripto derivatif yakni Price Protection dan Stop Order. Kedua fitur terbaru ini hadir untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para trader.
Fitur Price Protection memungkinkan pengguna memilih batas maksimum slippage 0,2%, 1%, atau 2,5% saat mengeksekusi market order. Tujuannya untuk melindungi trader dari eksekusi order di luar batas harga wajar, terutama ketika market 'loncat' akibat perbedaan likuiditas di order book atau pergerakan harga mendadak.
"Dengan adanya fitur ini, trader bisa terhindar dari kerugian akibat price spike atau price crash sesaat, sekaligus merasa lebih aman saat trading di kondisi pasar yang volatile,” kata Head of Product Marketing Pintu, Iskandar Mohammad dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (21/8).
Kemudian, fitur Stop Order membantu pengguna masuk posisi otomatis saat harga menyentuh level yang telah ditentukan, sehingga tidak perlu memantau chart sepanjang waktu.
"Dalam fitur Stop Order terdapat dua jenis yakni, Stop Market, di mana order menjadi market order setelah trigger price tercapai dan langsung dieksekusi di harga pasar. Kemudian, ada Stop Limit, di mana order menjadi limit order setelah trigger price tercapai dan hanya dieksekusi di harga limit atau lebih baik. Dengan mengatur trigger price dan order price, trader bisa memanfaatkan momentum pasar kripto di berbagai kondisi,” ungkap Iskandar.
Sebagaimana diketahui, perdagangan derivatif crypto di Indonesia terus mengalami peningkatan positif. Mengutip data dari Bursa Kripto CFX, sepanjang semester-I 2025, total transaksi derivatif crypto menyentuh US$2,06 miliar atau Rp33,54 triliun.
“Potensi ruang untuk tumbuh bagi industri crypto di Indonesia masih sangat besar, baik dari jumlah investor, developer, hingga total nilai transaksi kami yakin akan terus meningkat positif seiring dengan regulasi yang semakin ramah,” pungkas Iskandar. (E-3)
