Luncurkan Fitur Imbal Hasil Flexi Earn hingga 25 Persen

Ilustrasi(Dok Pintu)

PASAR kripto terus memperlihatkan performa positifnya. Hal tersebut dibuktikan dari kapitalisasi pasar Bitcoin (BTC) yang menyentuh US$2,43 triliun mampu melewati Amazon dengan kapitalisasi pasar US$2,38 triliun pada 15 Juli 2025.

Guna memberikan pengalaman maksimal dalam investasi crypto pengguna, PT Pintu Kemana Saja (PINTU) meluncurkan program Flexi Earn Super Rate Up yang meningkatkan imbal hasil dalam fitur Flexi Earn sampai 25% per tahun selama periode Juli hingga Agustus 2025.



“Flexi Earn bisa menjadi fitur yang memberikan nilai tambah bagi pengguna PINTU untuk menikmati imbal hasil 25% untuk beberapa token pilihan. Pada periode awal ini, Dogecoin (DOGE) menjadi token pertama yang mendapatkan promo imbal hasil 25%, selanjutnya token Lido DAO (LDO), dan akan menyusul token-token lainnya,” kata Head of Product Marketing PINTU, Iskandar Mohammad, dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (31/7).



Flexi Earn, jelas dia, adalah fitur yang terdapat di fitur Pintu Earn yakni sebuah fitur yang memungkinkan pengguna aplikasi PINTU untuk menyimpan aset kripto dan memperoleh sejumlah imbal hasil dari aset kripto yang disimpan. Imbal hasil dari Pintu Earn akan diberikan setiap jam dan dapat dicek secara langsung jumlahnya di riwayat pembayaran imbal hasil Earn, dengan pengambilan hasil dapat dilakukan oleh user setiap 12 jam. Adapun terdapat belasan aset kripto yang tersedia di fitur Pintu Earn seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan aset kripto lainnya dengan imbal hasil mulai dari 0,25% hingga 25%.



“35% pengguna aplikasi PINTU yang sudah melakukan aktivitas trading dan investasi di PINTU juga memanfaatkan fitur Pintu Earn dengan tiga aset kripto favoritnya adalah stablecoin USDT/USDC, BTC, dan ETH. Dengan hadirnya peningkatan imbal hasil hingga 25%, kami harap fitur Flexi Earn semakin banyak digunakan oleh pengguna PINTU,” ungkap Iskandar.



Sebagai informasi, Flexi Earn Super Rate Up dengan imbal hasil 25% sudah dimulai sejak 7 Juli 2025 dan untuk dapat memanfaatkan imbal hasil tersebut pengguna PINTU perlu melakukan stake aset kripto PTU minimal level 1 hingga 8. Adapun cara menggunakan fitur ini juga sangat mudah, yakni buka aplikasi PINTU, pilih menu Earn di dashboard aplikasi, cari daftar aset kripto yang tersedia, kemudian masukan jumlah aset yang ingin disetorkan.



“Kami percaya dengan hadirnya Flexi Earn Super Rate Up dapat mengoptimalkan portofolio pengguna PINTU dengan mendapatkan imbal hasil yang kompetitif. Sebagai all-in-one crypto app, kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pengalaman investasi terlengkap bagi investor pemula hingga trader pro yang diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan investasi aset kripto di Indonesia,” pungkas Iskandar. (E-4)