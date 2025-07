Semarakkan Rekor Tertinggi Bitcoin, Pintu Gelar Kompetisi Perdagangan Kripto

Ilustrasi(Pintu)

Bitcoin (BTC) terus memecahkan rekor harga tertinggi sepanjang masa di bulan Juli 2025. Aset kripto dengan kapitalisasi terbesar itu menyentuh harga US$123.000. Menyambut momentum positif tersebut, PT Pintu Kemana Saja menggelar Pintu Futures Trading Competition bertajuk Profit Racer dengan total hadiah mulai dari Rp85 juta.

"Antusiasme pasar terhadap investasi dan trading aset kripto memperlihatkan tren yang positif. Bersamaan dengan melonjaknya harga BTC, secara triwulan jumlah pengguna aktif Pintu Futures juga naik hingga 44.94%. Melihat tingginya minat terhadap crypto futures trading atau derivatif, kami mengadakan Pintu Futures Trading Competition dengan hadiah mulai Rp85 juta dalam bentuk stablecoin USDT yang total nilai hadiahnya akan terus bertambah sesuai dengan besaran trading volume," ujar Head of Product Marketing Pintu, Iskandar Mohammad, dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (21/7).

Iskandar menambahkan bahwa lebih dari 150 token dapat diperdagangkan dalam Pintu Futures Trading Competition seperti BTC, Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP), Pepe (PEPE), hingga Dogecoin (DOGE).

"Peserta trading competition juga bisa memaksimalkan fitur unggulan di Pintu Futures seperti fitur Take Profit, Stop Loss, yang dilengkapi dengan indikator margin, kalkulasi margin yang transparan,” tuturnya.

Seluruh pengguna aplikasi yang telah melakukan Know Your Customer (KYC) di Pintu Futures bisa mengikuti kompetisi tersebut. Adapun periode pendaftaran telah dibuka sejak 7 Juli hingga 7 Agustus 2025. Sementara itu, jangka waktu kompetisi ini dimulai dari 21 Juli hingga 21 Agustus 2025. Hingga 17 Juli 2025, sudah ada lebih dari 1.500 pendaftar yang akan mengikuti kompetisi trading ini.

“Perdagangan derivatif kripto di Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk terus bertumbuh. Data dari bursa kripto CFX, transaksi derivatif kripto di Indonesia pada bulan Mei lalu baru mencapai Rp9,61 triliun. Sedangkan secara global, melansir data dari Coinglass per 15 Juli 2025, total trading volume pada perdagangan derivatif crypto mencapai US$397,14 miliar atau sekitar Rp6.475 triliun," jelasnya.

Namun, ia juga menekankan pentingnya melakukan manajemen risiko dan do your own research (DYOR) sebelum memutuskan untuk berinvestasi di aset kripto.