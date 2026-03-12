Perluas Utilitas Aset Digital lewat Kolaborasi Komunitas untuk Bersiap Listing di Indodax

CEO Wealth Crypto Ashabi Abidin(Dok Wealth Crypto)

PLATFORM aset digital Wealth Crypto terus memperluas pemanfaatan atau real-world utility dalam ekosistemnya melalui berbagai kolaborasi dengan komunitas dan sektor gaya hidup. Langkah ini dilakukan menjelang rencana pencatatan token Wealth Crypto di bursa kripto Indodax pada Jumat (13/3).

Perusahaan memanfaatkan berbagai kegiatan komunitas sebagai sarana untuk memperkenalkan ekosistemnya kepada masyarakat. Salah satunya melalui kolaborasi dengan pelaku usaha di sektor gaya hidup dan olahraga di Jakarta Selatan.

Baru-baru ini, Wealth Crypto bekerja sama dengan Billy’s Block Senopati dan Madré Padel Club dalam penyelenggaraan Ramadhan Rally Padel Tournament. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan untuk menunjukkan bagaimana ekosistem kripto dapat terintegrasi dengan aktivitas komunitas dan gaya hidup modern.

CEO Wealth Crypto Ashabi Abidin mengatakan, pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi perusahaan untuk memperluas adopsi aset digital di tengah masyarakat.

Menurutnya, pengembangan utilitas di dunia nyata menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat ekosistem kripto, sehingga tidak hanya berhenti pada aktivitas perdagangan aset digital.

“Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi Wealth Crypto untuk memperluas adopsi aset digital melalui pendekatan komunitas, entertainment lifestyle, dan real world utility di berbagai kota besar,” ujar Ashabi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3).

Momentum tersebut berlanjut dengan rencana pencatatan token Wealth Crypto di Indodax, salah satu bursa kripto terbesar di Indonesia. Melalui proses listing ini, perusahaan berharap dapat membuka akses yang lebih luas bagi komunitas serta investor kripto untuk berpartisipasi dalam ekosistem Wealth Crypto.

Selain fokus pada penguatan ekosistem digital, perusahaan juga menyiapkan langkah ekspansi melalui kegiatan roadshow di sejumlah kota di Indonesia. Program ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan Pekan Gembira Ria.

Roadshow tersebut direncanakan menjangkau sedikitnya 10 kota, antara lain Tasikmalaya, Bali, Yogyakarta, Palembang, Lombok, Lampung, Depok, Jakarta, dan Cikarang.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Wealth Crypto menargetkan peningkatan keterlibatan komunitas sekaligus memperkenalkan konsep pemanfaatan aset digital dalam aktivitas sehari-hari.

Perusahaan berharap kombinasi antara ekspansi komunitas, kolaborasi dengan sektor gaya hidup, serta pencatatan di bursa kripto dapat memperkuat posisi Wealth Crypto di tengah perkembangan industri aset digital di Indonesia. (E-4)