Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Pemerataan Energi hingga Pelosok Terus Diperkuat, DPR Apresiasi Program Listrik Desa Kementerian ESDM

Naufal Zuhdi
13/3/2026 17:25
Pemerataan Energi hingga Pelosok Terus Diperkuat, DPR Apresiasi Program Listrik Desa Kementerian ESDM
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dewi Yustisiana(Dok istimewa )

ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dewi Yustisiana mengapresiasi pemerintah melalui Program Listrik Desa yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia, Kementerian ESDM memperluas pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Apresiasi tersebut disampaikan Dewi saat menghadiri langsung peresmian penyalaan listrik bagi masyarakat Dusun Sungai Aur, Desa Pedamaran IV, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, di sela-sela masa sidang DPR RI.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian ESDM yang terus mendorong pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pelosok. Program listrik desa ini sangat penting karena tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kegiatan ekonomi hingga aktivitas sosial keagamaan,” ujar Dewi dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (13/3).

Baca juga : Posko Nasional ESDM Dibuka untuk Amankan Stok Energi selama Arus Mudik

Melalui program tersebut, sekitar 50 kepala keluarga di Dusun Sungai Aur kini dapat menikmati aliran listrik setelah PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu menyalakan jaringan listrik di wilayah tersebut.

Dewi menegaskan program pemerataan listrik desa juga selama ini secara konsisten diperjuangkan Komisi XII DPR RI, agar masyarakat di daerah terpencil dan wilayah 3T dapat menikmati akses energi yang sama sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.

“Di Komisi XII DPR RI kami terus mendorong agar program elektrifikasi desa diperkuat, sehingga masyarakat di daerah terpencil dan wilayah 3T dapat memperoleh akses listrik yang layak. Kehadiran listrik di desa-desa seperti ini menjadi bukti bahwa pembangunan sektor energi benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke pelosok,” pungkasnya. (E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved