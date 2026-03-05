Menko Airlangga Pastikan Harga BBM Subsidi tidak Naik Maret 2026

Menko Airlangga Hartarto jamin harga BBM subsidi (Pertalite & Solar) tetap stabil.(Dok. Info Bekasi)

PEMERINTAH Indonesia memastikan belum ada rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih memantau perkembangan konflik antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Airlangga menegaskan bahwa asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih menjadi landasan utama. Saat ini, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.

"Belum (menaikkan harga BBM subsidi). Kan asumsi APBN kita kemarin di 70 dolar AS per barel (ICP). Jadi kita tunggu saja," ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/3).

Skenario Mitigasi Dampak Perang

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemungkinan dampak berkepanjangan dari konflik Timur Tengah yang telah memasuki hari keenam. Airlangga menyebutkan bahwa ketidakpastian durasi perang menuntut pemerintah untuk waspada.

"Sampai kapan, ya perang bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing menyiapkan skenario," tambahnya. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri tetap terjaga tanpa membebani daya beli masyarakat secara langsung melalui kenaikan harga BBM subsidi.

Ancaman Penutupan Selat Hormuz dan Harga Minyak US$100

Pakar energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memprediksi harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga US$100 per barel apabila terjadi penutupan Selat Hormuz. Jalur laut strategis ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi rute utama bagi seperlima ekspor minyak dunia.

Sebagai informasi, konflik memanas setelah AS dan Israel melancarkan "Operation Epic Fury" terhadap fasilitas strategis di Iran pada 28 Februari 2026. Serangan ini memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global yang dapat mendorong kenaikan harga minyak mentah hingga 50 persen dari level saat ini.

Yayan mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan kalkulasi ulang terhadap potensi pembengkakan anggaran subsidi jika harga ICP terus bertahan di atas US$80 per barel dalam jangka waktu lama.

Daftar Harga BBM Pertamina per 5 Maret 2026

Jenis BBM Harga per Liter Pertalite (Subsidi) Rp10.000 Solar (Subsidi) Rp6.800 Pertamax (RON 92) Rp12.300 Pertamax Turbo Rp13.100

