Airlangga Dorong Industri Gandeng Kampus untuk Riset Semikonduktor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mendorong kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi semikonduktor. Kolaborasi tersebut didukung melalui berbagai kebijakan, termasuk insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan bersama kampus.

“Insentif pajak sudah ada terkait dengan R&D maupun pendidikan, dimana pemerintah bisa memberikan tax deduction kepada corporate yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, besarnya dari 200% sampai 300%,” kata Airlangga dalam acara Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 di Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menambahkan bahwa peran perguruan tinggi dan pemerintah sangat penting dalam menjembatani kolaborasi tersebut.

“ini dari dirjen dikti untuk bisa juga menjembatani antara industri dengan perguruan tinggi, sekaligus menjembatani dengan menteri keuangan, karena terkait dengan tax deduction itu peran menteri keuangan sangat besar,” ujarnya pada jajaran dikti yang juga hadir dalam kesempatan yang sama.

Airlangga menjelaskan bahwa semikonduktor merupakan komponen penting dalam berbagai teknologi modern, mulai dari perangkat elektronik hingga kendaraan listrik.

“Nah semikonduktor adalah otak dari seluruh teknologi modern. Karena ini meliputi sensor, kontrol, dan yang lain,” ujarnya

Permintaan global terhadap chip diperkirakan akan meningkat tajam dalam beberapa tahun ke depan.

“Diperkirakan ini (permintaan terhadap chip) akan meningkat mencapai US$1 triliun di tahun 2030,” kata Airlangga.

Kenaikan tersebut didorong oleh kebutuhan teknologi seperti pusat data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), komputasi kuantum, komunikasi nirkabel, serta elektronik otomotif.

Targetkan 15 Ribu Insinyur Semikonduktor

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, pemerintah menargetkan pengembangan talenta semikonduktor dalam jumlah besar melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

“Kemudian pengembangan talenta semikonduktor jumlahnya 15.000 engineers. Harapannya engineers ini benar-benar bisa menguasai ARM (Advanced RISC Machine) ekosistem,” kata Airlangga.

Punya Pasar Digital Besar

Airlangga mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri teknologi karena didukung oleh pasar digital yang besar.

“Di Indonesia sendiri kita punya pengguna internet yang terbanyak di ASEAN yaitu 230 (juta). Kemudian mobile phone penetrasinya juga tinggi 116%,” katanya.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi industri digital global.

Dalam sesi doorstop bersama wartawan, Airlangga juga menyampaikan jika pengembangan industri semikonduktor juga menjadi bagian dari upaya pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

“Ini kita punya tugas dari Bapak Presiden untuk mengejar pertumbuhan 8% di tahun 2028-2029,” kata Airlangga kepada wartawan. (Z-10)