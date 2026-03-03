Konflik Global Berdampak ke RI, DPR Soroti Transparansi dan Perlindungan Penumpang Pesawat

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap aspek keselamatan, kepastian layanan, hingga perlindungan penumpang. Hal itu disampaikan di tengah gangguan penerbangan global menyusul eskalasi ketegangan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berdampak pada penutupan ruang udara di berbagai kawasan.
Evita menilai penutupan ruang udara internasional telah memicu gelombang pembatalan dan pengalihan rute penerbangan. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan penumpukan penumpang di berbagai bandara dunia, tetapi juga mengancam stabilitas konektivitas udara menuju dan dari Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3), Evita menegaskan bahwa pendekatan utama dalam menghadapi krisis ini adalah transparansi dan koordinasi yang solid. Ia mengingatkan bahwa aspek keamanan (safety) adalah harga mati dalam industri penerbangan.
"Saya memandang bahwa dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan," ujar Evita.
Menurutnya, setiap keputusan untuk mengalihkan rute atau membatalkan penerbangan harus didasarkan pada standar keselamatan internasional yang ketat. "Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal," tegasnya.
Selain faktor teknis keselamatan, DPR juga menyoroti tanggung jawab maskapai terhadap hak-hak penumpang yang terdampak. Evita mendesak pengelola bandara dan maskapai untuk memberikan solusi nyata bagi calon penumpang yang terjebak dalam ketidakpastian jadwal.
Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain:
"Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan," tambah politisi tersebut.
Guna merespons cepat dinamika di lapangan, DPR mendorong pemerintah segera mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga. Sinergi antara regulator penerbangan, operator bandara, dan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk menghindari simpang siur informasi yang dapat memicu kepanikan publik.
Evita juga menyarankan penyediaan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, mulai dari pengaturan antrean yang rapi hingga dukungan medis dasar. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
"Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji," tuturnya.
Komisi VII DPR RI menyatakan akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, pariwisata, hingga sektor UMKM yang terdampak oleh gangguan mobilitas udara ini. (Ant/E-4)
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Harga minyak dunia melonjak tajam melewati US$114 per barel akibat blokade Selat Hormuz.
BIAYA operasi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dalam sepekan pertama dilaporkan melonjak hingga menembus US$6 miliar atau lebih dari Rp101 triliun (asumsi kurs rupiah saat ini).
Ketua Parlemen Iran Qalibaf sindir salah kalkulasi Donald Trump terkait harga minyak dunia. Ia peringatkan produksi energi global terancam akibat agresi AS-Israel.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Investigasi NYT mengungkap video rudal Tomahawk AS menghantam pangkalan dekat sekolah di Iran. 175 orang tewas, mayoritas anak-anak. Simak kronologinya.
Kepala Negara menegaskan pemerintah tidak ingin hanya berdiri di belakang sistem yang sudah tercipta.
