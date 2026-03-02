Sisihkan Dana THR untuk Investasi, Jadikan sebagai Momentum Wujudkan Mimpi

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENJELANG perayaan Idul Fitri 1447 H, aplikasi investasi digital terdepan di Indonesia, Bibit.id, kembali mengajak masyarakat memaknai Tunjangan Hari Raya (THR) secara lebih bijak. Di tengah kebiasaan menjadikan THR sebagai “uang kaget” yang cepat habis untuk kebutuhan konsumtif sesaat, Bibit mengingatkan bahwa sebagian dari THR bisa menjadi langkah awal menuju masa depan keuangan yang lebih tenang dan terencana.

William, Head of PR & Corporate Communication Bibit.id, mengatakan bahwa momen menerima THR adalah waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi, tanpa harus menunggu “nanti kalau sudah siap”. “THR itu rezeki tambahan yang datang setahun sekali. Kalau kita sisihkan sebagian untuk investasi, dampaknya bisa besar untuk jangka panjang,” ujarnya.

Pilihan produk seperti reksa dana, saham, hingga obligasi negara Fixed Rate (FR) bisa membantu masyarakat berinvestasi sesuai profil risiko masing-masing. Salah satu instrumen yang banyak diminati adalah obligasi FR. Selain menawarkan imbal hasil yang kompetitif, instrumen ini 100% dijamin negara dan memiliki pajak yang lebih rendah dibandingkan deposito konvensional. Artinya, investor bisa mendapatkan potensi hasil yang lebih optimal dengan tingkat keamanan yang tinggi.

Baca juga : Komitmen Tingkatkan Literasi dan Akses Investasi, Bibit.id Sabet Penghargaan Bergengsi

“Kami ingin memastikan THR tidak hanya habis untuk belanja, tapi juga menjadi modal produktif. Dengan obligasi FR, uang bisa bekerja lebih keras untuk kita,” tambah William.

Bagi masyarakat yang ingin tetap berinvestasi sesuai prinsip syariah selama bulan Ramadan, Bibit juga menyediakan beragam pilihan reksa dana syariah dengan nominal terjangkau mulai dari Rp10 ribu. Dengan nominal kecil sekalipun, siapa pun bisa mulai membangun kebiasaan investasi secara konsisten.

Untuk membantu investor tetap disiplin, Bibit terus mendorong penggunaan strategi Systematic Investment Plan (SIP) yang menggabungkan kekuatan compounding dan Dollar Cost Averaging (DCA). Melalui fitur autodebit yang terintegrasi dengan RDN Wallet, GoPay, dan Bank Jago, pengguna dapat secara otomatis menyisihkan dana, termasuk dari THR, untuk tujuan jangka panjang seperti dana pendidikan anak, pernikahan, hingga pensiun. Praktis, tidak ribet, dan membantu menjaga komitmen.

Baca juga : 50 Perusahaan Asal AS Dijamu Makan Prabowo

Ajakan ini bukan tanpa dasar. Sepanjang 2025, Bibit mencatatkan kinerja yang solid. Aplikasi ini berhasil menarik dua juta investor baru—naik 37% dibandingkan tahun sebelumnya—dan kini mengelola lebih dari 1,7 juta portofolio investasi. Sebanyak 38 ribu tujuan keuangan berhasil tercapai, melanjutkan tren positif tahun sebelumnya di mana lebih dari 32 ribu tujuan investor terwujud. Pertumbuhan investor berusia di bawah 30 tahun meningkat 24%, sementara di yang berusia di atas 30 tahun tumbuh 11%. Di sisi lain, hampir 1,2 juta investor juga berhasil merealisasikan keuntungan sepanjang 2025.

Kepercayaan masyarakat terhadap Bibit turut tercermin dari penghargaan Produk Aplikasi Investasi Terfavorit di ajang Anugerah Produk Indonesia 2025 serta pencapaian rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk pembukaan rekening pasar modal ASN terbanyak. Menutup ajakannya, William berharap masyarakat bisa merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan tanpa melupakan masa depan.

“Kami ingin Idul Fitri tahun ini bukan hanya tentang berbagi dan bersilaturahmi, tapi juga tentang memulai kebiasaan baik untuk kesejahteraan finansial. Dengan pengetahuan investasi yang tepat, THR bisa menjadi awal perjalanan menuju tujuan keuangan yang lebih besar di tahun 1447 H. Karena pada akhirnya, merayakan kemenangan sejati bukan hanya soal hari ini, tetapi juga tentang memastikan esok hari tetap penuh harapan. (H-2)