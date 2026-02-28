Persyaratan dan Cara IPO di BEI Terbaru 2026: Panduan Lengkap Go Public

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MEMASUKI tahun 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan reformasi besar-besaran terhadap aturan pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Melalui revisi Peraturan Nomor I-A, otoritas bursa kini lebih menekankan pada aspek kualitas fundamental, likuiditas pasar, dan tata kelola perusahaan yang lebih ketat.
Langkah go public bukan lagi sekadar mencari pendanaan, melainkan bentuk validasi atas transparansi dan profesionalisme korporasi. Berikut panduan terbaru mengenai persyaratan dan prosedur IPO di BEI tahun 2026.
BEI membagi klasifikasi emiten ke dalam beberapa papan dengan syarat yang berbeda, disesuaikan dengan skala aset dan rekam jejak perusahaan.
Papan ini ditujukan bagi perusahaan mapan dengan syarat yang kini jauh lebih ketat:
Proses go public umumnya memakan waktu 3 hingga 6 bulan melalui tahapan berikut:
|Komponen Biaya
|Besaran (Rupiah)
|Biaya Pendaftaran
|Rp50.000.000
|Pencatatan Awal (Papan Utama)
|Maks. Rp400.000.000
|Pencatatan Awal (Papan Pengembangan)
|Maks. Rp250.000.000
Berdasarkan aturan 2026, minimal saham publik (free float) ditetapkan sebesar 15% dari total saham tercatat.
Untuk Papan Utama, perusahaan wajib memiliki saldo laba positif. Namun, untuk Papan Ekonomi Baru, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi masih bisa melantai dengan syarat khusus.
Single Investor Identification adalah kode unik identitas investor pasar modal Indonesia.
