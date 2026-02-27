Konsep Ritel Berbasis Pengalaman Jadi Strategi Baru Industri Kecantikan

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Industri ritel kecantikan di Indonesia terus berkembang seiring perubahan pola konsumsi dan strategi bisnis pelaku usaha. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan perluasan kanal distribusi, penguatan model omnichannel, hingga pengembangan intellectual property (IP) sebagai upaya membangun keterikatan jangka panjang dengan konsumen.
Dalam lanskap tersebut, pelaku ritel tidak lagi semata mengandalkan penjualan produk, tetapi juga menghadirkan pengalaman belanja yang terintegrasi antara platform digital dan ruang fisik dalam satu ekosistem. Sejalan dengan strategi tersebut, Sociolla menggelar Sociolla 11th Anniversary Bazaar pada 25 Februari hingga 1 Maret 2026 di The Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta. Agenda ini menjadi bagian dari perayaan perjalanan 11 tahun Sociolla.
Sebagai bagian dari Social Bella, Sociolla menghadirkan bazaar dengan lebih dari 50 merek dan lebih dari 1.000 produk kecantikan lokal maupun internasional. Produk yang ditawarkan diklaim telah tersertifikasi BPOM, sebagai upaya menjaga aspek keamanan dan kepercayaan konsumen.
Acara ini menggabungkan pengalaman belanja dengan interaksi digital melalui aplikasi SOCO. Pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas seperti cart-free shopping experience serta aktivasi booth interaktif yang dirancang untuk meningkatkan eksplorasi produk.
Selain itu, sejumlah penawaran turut disiapkan selama periode acara, termasuk potongan harga hingga 90 persen, program flash sale harian, voucher tambahan, serta berbagai bonus pembelian dari merek yang berpartisipasi.
Pada perayaan tahun ini, Sociolla juga memperkenalkan intellectual property (IP) karakter pertamanya, Wonderians. IP tersebut dihadirkan melalui seri blind box keychain yang menampilkan lima karakter terinspirasi dari profesi di industri kecantikan, yakni dokter kulit, ahli perawatan tubuh, perfumer, makeup artist, dan hairstylist. Selain dalam bentuk blind box, karakter Wonderians juga dihadirkan dalam koleksi edisi terbatas yang mencakup berbagai alat dan aksesori kecantikan.
Melalui penyelenggaraan bazaar ini, Sociolla berupaya memperkuat pendekatan ritel berbasis pengalaman yang menggabungkan aspek transaksi, eksplorasi, dan interaksi dalam ekosistem kecantikan yang semakin terintegrasi. (-e)
Seiring mudahnya akses terhadap produk skincare di pasaran, edukasi berbasis sains sangat krusial agar masyarakat dapat memilih produk dengan benar dan aman.
Kylie Jenner mengungkapkan bahwa ia menjalani terapi sel punca untuk menangani sakit punggung yang tak kunjung reda sejak melahirkan anak bungsunya.
DIKENAL sebagai pribadi yang praktis dalam tiap aspek kehidupan, Grace Tahir selalu mengutamakan efisiensi, termasuk dalam urusan perawatan kulit.
OMG Creator Fest 2025: Beautytainment Universe berlangsung pada 13-16 November 2025 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta.
K Beauty Camp tidak hanya membawakan produk-produk saja yang dapat pengunjung coba di tempat, namun seluruh pengunjung juga berkesempatan mencoba berbagai experience zone.
Lazada Indonesia menggandeng dua jenama lokal, Klamby dan Wardah, untuk menghadirkan koleksi spesial Ramadan 2026 sekaligus merespons perubahan perilaku konsumen.
Di tengah gaya hidup yang semakin dinamis, fungsi wewangian mulai bergeser dari sekadar pelengkap penampilan menjadi bagian dari ekspresi personal.
PT Pertiwi Agung (Landson) meluncurkan Astria Ultra 12 mg dengan Natural Astaxanthin dan La Plante Vegan-PDRN, inovasi skincare berbasis sains dan antioksidan laut untuk tren beauty 2026.
Karakter mereka yang kritis, terbuka, dan mengutamakan pengalaman mendorong brand untuk mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih transparan dan partisipatif.
Pusat pembinaan UMKM kosmetik tersebut diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Kosmesia pada 2026.
