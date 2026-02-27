Konsep Ritel Berbasis Pengalaman Jadi Strategi Baru Industri Kecantikan

Sociolla 11th Anniversary Bazaar(Sociolla)

Industri ritel kecantikan di Indonesia terus berkembang seiring perubahan pola konsumsi dan strategi bisnis pelaku usaha. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan perluasan kanal distribusi, penguatan model omnichannel, hingga pengembangan intellectual property (IP) sebagai upaya membangun keterikatan jangka panjang dengan konsumen.

Dalam lanskap tersebut, pelaku ritel tidak lagi semata mengandalkan penjualan produk, tetapi juga menghadirkan pengalaman belanja yang terintegrasi antara platform digital dan ruang fisik dalam satu ekosistem. Sejalan dengan strategi tersebut, Sociolla menggelar Sociolla 11th Anniversary Bazaar pada 25 Februari hingga 1 Maret 2026 di The Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta. Agenda ini menjadi bagian dari perayaan perjalanan 11 tahun Sociolla.

Sebagai bagian dari Social Bella, Sociolla menghadirkan bazaar dengan lebih dari 50 merek dan lebih dari 1.000 produk kecantikan lokal maupun internasional. Produk yang ditawarkan diklaim telah tersertifikasi BPOM, sebagai upaya menjaga aspek keamanan dan kepercayaan konsumen.

Acara ini menggabungkan pengalaman belanja dengan interaksi digital melalui aplikasi SOCO. Pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas seperti cart-free shopping experience serta aktivasi booth interaktif yang dirancang untuk meningkatkan eksplorasi produk.

Selain itu, sejumlah penawaran turut disiapkan selama periode acara, termasuk potongan harga hingga 90 persen, program flash sale harian, voucher tambahan, serta berbagai bonus pembelian dari merek yang berpartisipasi.

Pada perayaan tahun ini, Sociolla juga memperkenalkan intellectual property (IP) karakter pertamanya, Wonderians. IP tersebut dihadirkan melalui seri blind box keychain yang menampilkan lima karakter terinspirasi dari profesi di industri kecantikan, yakni dokter kulit, ahli perawatan tubuh, perfumer, makeup artist, dan hairstylist. Selain dalam bentuk blind box, karakter Wonderians juga dihadirkan dalam koleksi edisi terbatas yang mencakup berbagai alat dan aksesori kecantikan.

Melalui penyelenggaraan bazaar ini, Sociolla berupaya memperkuat pendekatan ritel berbasis pengalaman yang menggabungkan aspek transaksi, eksplorasi, dan interaksi dalam ekosistem kecantikan yang semakin terintegrasi. (-e)